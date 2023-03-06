Где самарскому инноватору найти деньги?

Согласно исследованию рынка стартапов в России, 43% компаний считают привлечение финансирования наиболее важным условием для развития своего бизнеса.

И здесь нет ничего неожиданного: инвестиции нужны всем инноваторам — для создания прототипа и полноценного MVP, для масштабирования бизнеса и выхода на новые рынки.

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области активно развивает экосистему поддержки инноваций в регионе. Кроме того, технологическим компаниям доступны федеральные источники финансовой поддержки. Расскажем, какие доступны сегодня.

Первые шаги

Молодым ученым, студентам и аспирантам рекомендуем обратить внимание на программу "УМНИК" Фонда содействия инновациям (ФСИ). Название расшифровывается как "участник молодежного научно-инновационного конкурса" и отражает суть программы — она позволяет получить грант научно-техническим проектам ученых до 30 лет.

На "УМНИК" принимаются проекты по одному из шести направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

Подробнее: грант составляет 500 тысяч рублей и может быть направлен на проведение научно-исследовательских работ. Плюсом является то, что для реализации проекта не потребуется создание юридического лица. Срок реализации НИР — 12 месяцев. Сначала проект проходит отбор на региональном уровне, затем направляется федеральным экспертам.

Студенты, которые учатся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры, могут замахнуться на программу ФСИ "Студенческий стартап" с грантовой поддержкой до 1 млн рублей. В этой программе к перечисленным шести направлениям проектов добавляется седьмое — креативные технологии.

Сайты программ: umnik.fasie.ru и fasie.ru/programs/programma-studstartup. Здесь можно узнать подробности и отслеживать начало подачи заявок на конкурс.

Финансирование инновационного стартапа

Помочь малому инновационному предприятию на самых первых этапах развития проекта поможет программа "Старт" всё того же Фонда содействия инновациям.

Это самая массовая по числу участников программа для начинающих технологических предпринимателей. Она состоит из трёх этапов — по 1 году на каждый. Направления программ — такие же, как в "УМНИКе".

Подробнее: "Старт-1" (первый год) предусматривает выделение гранта до 4 млн рублей командам с инновационными и пригодными для рынка идеями. Для участия в конкурсе достаточно команды до 3 человек. Подача заявки не требует создания юридического лица — это потребуется только в случае победы в конкурсе. Если юридическое лицо уже есть, можно подавать и от его имени: главное, чтобы на момент окончания срока приёма заявок по данному конкурсу ему было не более двух лет.

"Старт-2" (второй год финансирования) предполагает грант до 8 млн рублей: компания должна иметь готовый прототип продукта, бизнес-план и соинвестора, который внесёт не менее 15% от суммы гранта.

Если компания успешно прошла первые две ступени конкурса, она может подать заявку на программу "Бизнес-старт" с размером гранта до 12 млн рублей. Здесь тоже потребуется соинвестор, готовый внести 30% и более от суммы гранта. Этот этап нацелен на выход продукта на рынок.

Необязательно проходить все три этапа. Возможно, инноватору будет достаточно одной или двух ступеней, чтобы довести свой проект до этапа, когда его можно показать серьёзному инвестору: завершить НИОКР, создать прототип, определить рынок.

Преимущества: ФСИ не претендует на долю компании. Задача Фонда — поддержать малые и микропредприятия, чтобы они росли быстрее, создавали новые рабочие места и увеличивали вклад в развитие экономики.

Сайт программы: fasie.ru/programs/programma-start/

В качестве ещё одного способа финансирования на развитие проектов можно рассматривать получение статуса резидента Фонда "Сколково". Фонд предоставляет своим резидентам микрогранты, гранты, привлекает "бизнес-ангелов", инвестиции от корпораций, венчурных фондов и частных инвесторов. Кроме того, резиденты "Сколково" имеют серьёзные налоговые льготы.

Подробнее: в Самарской области подать заявку на участие в проекте "Сколково" можно двумя способами — обратившись с заявкой напрямую в московский технопарк, либо через регионального оператора — технопарк "Жигулёвская долина". Во втором случае стартап-компании даже не нужно открывать офис в столице: она может развивать проект в регионе, имея статус резидента "Сколково", и пользоваться всеми льготами и преференциями.

Сайт "Сколково": sk.ru/project-participant-benefits/ Здесь описаны все преимущества резидентства.

Инвестиции на этапе зрелости

Даже если инновационный проект твёрдо встал на ноги и начал приносить первые плоды, потребность в финансировании не уменьшается. Расширение ассортимента, географии поставок, масштабирование бизнеса требуют дополнительных инвестиций.

Таким предприятиям может подойти одна из "старших" конкурсных программ Фонда содействия инновациям, где гранты исчисляются десятками миллионов рублей.

Подробнее: "Развитие" — программа поддержки компаний, имеющих опыт разработки и продаж наукоемкой продукции. Сумма гранта составляет до 20 млн рублей.

"Интернационализация" — программа для малого бизнеса, желающего выйти на экспорт, поддержка проектов по разработке несырьевой экспортно-ориентированной продукции. Сумма гранта — до 30 млн рублей.

"Коммерциализация" — программа поддержки малых инновационных предприятий, завершивших НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции. Сумма гранта — до 30 млн рублей.

"Кооперация" — программа для поддержки партнерства стартапов с крупным бизнесом. Сумма гранта составляет до 25 млн рублей.

Сайт ФСИ: fasie.ru

Партнёрство стартапов с крупным бизнесом возможно и в рамках проекта "Инновации на заказ". В нашем регионе его реализует "Инновационный фонд Самарской области" (ИИФ).

В упрощённом виде схема выглядит так: индустриальный заказчик формулирует запрос на решение проблемы, а стартапы предлагают инновации, способные эту проблему решить. Если корпорация заинтересовалась предложенным решением, она совместно с ИИФ создаёт субфонд для финансирования проекта, после чего инноватор получает уникальную возможность приступить к работе с крупным заказчиком и создать MVP для решения конкретных задач.

Фонд постоянно ведет поиск и отбор инновационных проектов, организует грантовые конкурсы, финансирует разнообразные проекты, направленные на развитие инновационной инфраструктуры в интересах экономики Самарской области.

Сайт ИИФ: samarafond.ru Здесь можно ознакомиться с действующими конкурсами ИИФ.

Самостоятельно найти инвестора — задача для многих стартапов очень непростая. Чтобы облегчить тернистый путь поиска "бизнес-ангела" и венчурных инвесторов, в регионе действует Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области. Он инвестирует в малые предприятия в научно-технической сфере, зарегистрированные в Самарской области — привлекает для этого частный капитал, участвует в создании самых разнообразных венчурных фондов: кластерных, корпоративных, университетских, посевных, прямых инвестиций.

Сайт Фонда: fondsvi.ru

Поддержка крупного бизнеса

Крупные технологические компании столкнулись с новыми вызовами: необходимостью импортозамещения критически важных комплектующих. Чтобы стимулировать разработку отечественной конструкторской документации, действует государственная программа по реверс-инжинирингу, в рамках которой производитель готовой продукции может направить заявку на разработку изделия. Оператором программы выступает АНО "Агентство по технологическому развитию" (АТР).

Сайт программы: 208.atr.gov.ru

Не только финансирование

Было бы неверно считать, что стартап нуждается только в деньгах. Нефинансовые меры поддержки также помогают превращать инновационные идеи в реально действующий бизнес.

Для развития технологического предпринимательства в Самарской области работает технопарк в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина". Сферами специализации технопарка являются IT-технологии, транспорт и космические разработки, энергоэффективность и энергосбережение, химия и разработка новых материалов, экология.

Все резиденты технопарка получают возможность размещения в современных офисных и производственных помещениях на специальных условиях. Возникла необходимость в деловых или образовательных мероприятиях? Технопарк поможет их организовать и проведет на базе собственного конгресс-холла. "Жигулевская долина" серьезно подходит к продвижению проектов своих резидентов — это и публикации в региональных и федеральных СМИ, и участие в выставках, деловых встречах с иногородними и зарубежными делегациями, представление проекта в рамках экспозиции "Сделано в технопарке".

Есть и специальные механизмы поддержки, которые зависят от стадии готовности инновационного проекта.

Подробнее: Если компания становится резидентом технопарка на этапе идеи, "Жигулёвская долина" предлагает бизнес-инкубирование, акселерацию проекта, всевозможные образовательные программы. Проект вступил в стадию НИОКР — таким резидентам технопарк помогает в изготовлении опытного образца, получении патентов для защиты интеллектуальной собственности, инжиниринговых услугах Регионального центра инжиниринга. Резидент — на этапе внедрения инновации? Технопарк окажет содействие в проведении маркетингового исследования, создании видеороликов, презентаций. Если проект достиг этапа производства, технопарк поможет с разработкой промышленного дизайна изделия, подбором индустриальных партнёров.

Технопарк является координатором различных мер поддержки: региональным представителем ФСИ, региональным оператором "Сколково" и региональным партнёром АНО "АТР". Специалисты "Жигулёвской долины" оказывают консультационную помощь в привлечении финансирования и инвесторов, подборе программ — в зависимости от отрасли, этапа развития проекта и других критериев — и подготовке пакета документов на конкурсы для получения субсидий и грантов.

Сайт технопарка: dolinatlt.ru

Общие советы инноватору

Всем, кто уверен в перспективах своей инновационной идеи, хотим порекомендовать следующее.

Во-первых, не слушайте тех, кто уверяет вас, что получить региональную или федеральную поддержку нереально, и единственный выход — банковский кредит. Учитывайте позитивный опыт сотен инноваторов, которые направляют заявки на подходящие программы, дорабатывают их с учетом замечаний экспертов и, наконец, получают заветные гранты, обзаводятся индустриальным партнёром или инвесторами.

Во-вторых, будьте в курсе происходящего. Мониторьте сайты организаций, оказывающих поддержку инноваторам, чтобы у вас было время отреагировать и подготовиться к подаче заявки. Помимо перечисленных сайтов рекомендуем посещать портал инноваций Самарской области isamara.ru — навигатор государственной поддержки.

В-третьих, участвуйте в мероприятиях для инноваторов. Практически круглый год в регионе и за его пределами проходят онлайн- и офлайн-конкурсы, хакатоны, питч-сессии, митапы, стартап-конференции и форумы. Кроме возможных денежных призов, такие мероприятия имеют и другую ценность: экспертную оценку проекта, место в акселерационной программе, нужные знакомства с потенциальными инвесторами, партнерами и клиентами.

В губернии регулярно организуются специализированные Дни инноватора, цель которых — донести до технологических предпринимателей информацию обо всех механизмах поддержки. Не упускайте шанс принять участие в этом событии и получить ценную информацию из первых рук.

В Самарской области множество полезных мероприятий для инноваторов организуют и проводят Центр "Мой бизнес": mybiz63.ru и региональный институт развития StartupSamara: startupsamara.ru.

Федеральные мероприятия можно искать на сайтах-агрегаторах: rb.ru/chance/, rsci.ru/grants/ и др.

Разумеется, не следует бездумно участвовать во всём, что происходит — выбирайте события с подходящим вам профилем. Изучите организаторов, жюри и партнеров мероприятия, узнайте, какие ниши, технологии, бизнес-модели и стадии развития стартапов приоритетны для конкретного мероприятия, какие проекты становились победителями ранее. Действуйте, участвуйте и побеждайте.