ВТБ: россияне потратят на подарки к 8 марта в среднем более 5 тыс. рублей

Россияне планируют направить на покупку подарков к 8 марта в среднем 5,2 тыс. рублей. В числе самых популярных сюрпризов — цветы, косметика и парфюмерия, сладости и подарочные сертификаты. При этом три четверти россиян намерены покупать подарки онлайн. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ в канун праздника.

На 8 марта россияне чаще всего делают подарки мамам (77% респондентов), женам либо девушкам (75% опрошенных мужчин). Треть опрошенных поздравляет подруг, дочерей, внучек и сестер.

В среднем расходы на подарки составят в этом году 5,2 тыс. рублей. При этом среди мужчин сумма ожидаемо выше — 6,4 тыс. рублей против 4 тыс. рублей среди женщин. Треть опрошенных готовы направить на эти цели от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, четверть — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 18% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Для половины респондентов (47%) объем расходов сохранится на уровне прошлого года. Еще четверть планирует сократить траты, причем среди мужчин сэкономить намерены 22%, а среди женщин — 30%. Еще 15% респондентов готовы немного увеличить предпраздничные расходы.

Половина респондентов в этом году не собирается менять свой подход к покупке подарков по сравнению с прошлым годом. Каждый пятый планирует сократить число адресатов для подарков, особенно жители менее крупных городов. Еще 15% опрошенных собираются отказаться от покупки цветов в пользу более бюджетных или практичных подарков. 11% респондентов наоборот намерены вместо дорогих поздравлений вручить цветы и сувениры.

В число самых популярных подарков к 8 марта вошли цветы (72%, мужчины их дарят чаще, чем женщины — 77% против 68%), подарки для красоты — косметика, парфюмерия и украшения (61%), а также сладости и вкусные презенты (41%). Треть респондентов выберут подарочные сертификаты (33%), деньги (31%) или электронику, в том числе гаджеты и различную технику (30%). Дарить сувениры или игрушки планируют 28% опрошенных, сертификаты на массаж, SPA или процедуры для красоты — 22%, развлечения — походы в ресторан, театр и пр. — 20%. Лишь 8% опрошенных заявили о намерении подарить билеты в путешествие или туры, 5% — подписки на онлайн-сервисы.

На цветы к 8 марта россияне в среднем тратят 2,3 тыс. рублей. Среди тех, кто их обычно дарит, 22% намерены в этом году сократить расходы на них, а 16%, наоборот, увеличить. Средняя сумма на подарки деньгами составляет 4,7 тыс. рублей. У половины опрошенных, которые обычно дарят деньги, сумма в этом году не изменится (53%), у 23% — сократится, у 16% — увеличится (остальные не планируют дарить деньги в этом году или еще не определились).

"Традиционно россияне заранее продумывают подарки к 8 марта и планируют на это определенную сумму. Все чаще они используют интернет-сервисы — в этом году все подарки онлайн готов заказывать каждый четвертый опрошенный, тогда как в прошлом — каждый пятый. До 48% увеличилась и доля тех, кто заказывает в интернет-магазинах только часть сюрпризов. Оплатить покупки в этом случае можно быстро, удобно и разными способами, в том числе и через Систему быстрых платежей. И если в прошлом году онлайн-сервисами для заказа подарков не пользовалась четверть респондентов, то сегодня такой ответ дают всего 13% россиян", — комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.

Опрос проводился в феврале в городах России с населением 100 тыс. чел. и более среди 1,5 тысяч клиентов российских банков в возрасте от 18 до 60 лет.