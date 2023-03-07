В Тольятти отправят в суд уголовное дело о массовом отравлении роллами

Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинение по уголовному делу об отравлении роллами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2022 г. отравление получили 45 местных жителей, в том числе 17 детей. Все они заказывали роллы в одном месте. Как выяснилось позже, в использованном в блюде курином филе были патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

По версии следствия, в кафе "Кусай" нарушали санитарно-эпидемиологические правила и в итоге производили опасную пищу. Так, в заведении работали люди, не прошедшие полностью медосмотр. Также нарушались санитарные правила, неправильно хранились готовые блюда, а ингредиенты не имели информации о сроке годности.

Руководить кухней и проверять соблюдение всех норм должен был старший повар. Поэтому теперь ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

Уголовное дело направят в Центральный районный суд Тольятти.