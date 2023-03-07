Жители Самары пожаловались депутату Госдумы на "золотую крышу" от ТСЖ

Во вторник, 7 марта, на прием к депутату Государственной думы РФ Александру Хинштейну пришли жители дома №24 на ул. Осипенко. Они просят разобраться в трате денег на ремонт кровли. Как объясняют самарцы, неожиданно для них ремонт обошелся в 5,7 млн рублей.

"Собрание собственников по инициативе правления ТСЖ "ЖСК-67" было проведено в мае-июне 2022 года. При подготовке и проведении общего собрания были допущены серьезные нарушения", - считают жители.

Так, по словам авторов жалобы, в объявлении значилась повестка дня, например, капремонт кровли, ремонт канализации и целый список других дел. Но, утверждают жители, в бюллетень голосования не была включена предельная стоимость работ.

"Без учета воли собственников председателем ТСЖ Вейман Н.В. 15.07.2022 года заключен договор №1 с ИП Бересневым на выполнение работ по ремонту кровли, срок выполнения работ - 180 дней (срок в бюллетене - июнь-октябрь 2022 года - 150 дней). Цена договора составляет более 5,7 млн рублей", - пишут жители.

При этом, по словам владельцев квартир, представители подрядчика и регоператора прошли перед проведением собрания по кровле, стоимость ремонта была оценена подрядчиком в 3 млн руб. и озвучена на очном заседании собрания. А позже людям сообщили, что просто для ремонта крыши использовались дорогие материалы. Справок о тратах никто не представил, объясняют жильцы.

Депутат ГД Александр Хинштейн пообещал направить запросы в правоохранительные органы для разбирательства. Интересно, что, по данным открытых источников, председатель правления ТСЖ "ЖСК-67" Надежда Вейман ранее являлась директором салонов красоты и медицинских учреждений.