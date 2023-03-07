В Самарской области нормативный акт об ограничении роста стоимости аренды земли будет иметь обратную силу

Региональный нормативно-правовой акт, который ограничит рост стоимости аренды земельных участков для предпринимателей, будет принят до конца текущего месяца. Действие документа будет распространяться на весь текущий год, включая первые месяцы.

Напомним, в конце 2022 года городская дума Самары во исполнение предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области утвердила единое значение коэффициента видов использования земельных участков для деятельности в сфере торговли и оказания бытовых услуг, применяемых в г.о. Самара при расчете арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена.

По требованию УФАС была исключена дифференциация коэффициентов, что позволило антимонопольной службе исключить нарушение антимонопольного законодательства при определении стоимости арендной платы.

Судебные инстанции, в которые обращались представители городского округа Самара, подтвердили правомерность требований УФАС, что и стало основанием для утверждения Самарской городской думой единого, вне зависимости от вида использования земельного участка и его территориального расположения, значения коэффициента.

В то же время единообразный подход к установлению коэффициентов привел к значительному дисбалансу в начислении арендной платы за использование земельных участков у различных категорий арендаторов. Так, в частности, для крупных торгово-развлекательных центров арендная плата увеличилась в четыре раза, у социально значимой сети по распространению печатной продукции - в 2,5 раза. В значительной части временных павильонов, киосков и тонаров она, напротив, снизилась более чем в два раза.

Вопросы, связанные с развитием предпринимательства, в Самарской области традиционно открыто обсуждаются представителями бизнес-сообщества и власти. Уже 1 февраля в администрации Самары состоялось заседание круглого стола с представителями предпринимательского сообщества, итогом которого стало следующее решение.

Администрация Самары обращается в правительство региона с предложением принять нормативно-правовой акт, который ограничит рост арендной платы в текущем году на величину, не превышающую 25% от годовых начислений 2022 года, для всех арендаторов.

Такая инициатива поступила в правительство региона уже 14 февраля текущего года и была представлена на рассмотрение муниципалитетов Самарской области, чтобы в итоговом документе были учтены интересы предпринимателей всех городов и районов губернии.

В конце февраля были получены заключения муниципалитетов по нормам нового закона. Уже 3 марта председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил подготовить соответствующий документ.

С учетом процесса согласования в структурных подразделениях правительства Самарской области и прохождения экспертизы в надзорных органах нормативный акт будет подписан до конца текущего месяца. Как планировалось изначально, действие постановления будет распространяться на весь период 2023 года, включая и первые его месяцы.

"Поддержка бизнеса была и остается безусловным приоритетом нашей работы. Правительство региона находится в постоянном диалоге с предпринимательским сообществом. Предложения, инициативы и запросы бизнеса - для нас предмет самого пристального рассмотрения, а чаще всего прямое руководство к действию", - отметил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.