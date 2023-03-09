Власти Самары выделили 43 млн рублей на содержание городских кладбищ

Самарское МКУ "Ритуал" подыскивает подрядчика, который займется содержанием мест захоронения на общественных и муниципальных кладбищах. Начальная цена контракта — 43,49 млн рублей, контракт рассчитан на два года.
Согласно техзаданию, нужно поддерживать в надлежащем виде 19 кладбищ: "Рубежное", "Песчаная глинка", "Спасское", "Центральное", "Кряжское", "Городское", "Татарское", "Еврейское", "Безымянское", "Зубчаниновское", "Сорокины Хутора", "Яблонька", "Мехзаводское", "Лесное", "Прибрежное", "Береза", "Управленческое", "Южное" и "Вознесенское".
Подрядчик определится после 30 марта, он должен исполнить контракт до 23 декабря 2024 года.
"Цель оказания услуг: приведение мест погребения (мест захоронения) в надлежащее состояние", — отмечается в документах закупки.
Содержание территорий включает в себя зимние и летние услуги: покос травы, расчистку площадей от кустарника и мелколесья, спил и снос деревьев, сбор мусора, уборку снега, обработку противогололедными материалами и т. д.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!