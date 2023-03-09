Власти Самары выделили 43 млн рублей на содержание городских кладбищ

Самарское МКУ "Ритуал" подыскивает подрядчика, который займется содержанием мест захоронения на общественных и муниципальных кладбищах. Начальная цена контракта — 43,49 млн рублей, контракт рассчитан на два года.

Согласно техзаданию, нужно поддерживать в надлежащем виде 19 кладбищ: "Рубежное", "Песчаная глинка", "Спасское", "Центральное", "Кряжское", "Городское", "Татарское", "Еврейское", "Безымянское", "Зубчаниновское", "Сорокины Хутора", "Яблонька", "Мехзаводское", "Лесное", "Прибрежное", "Береза", "Управленческое", "Южное" и "Вознесенское".

Подрядчик определится после 30 марта, он должен исполнить контракт до 23 декабря 2024 года.

"Цель оказания услуг: приведение мест погребения (мест захоронения) в надлежащее состояние", — отмечается в документах закупки.

Содержание территорий включает в себя зимние и летние услуги: покос травы, расчистку площадей от кустарника и мелколесья, спил и снос деревьев, сбор мусора, уборку снега, обработку противогололедными материалами и т. д.