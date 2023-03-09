В Жигулевске полицейские задержали 31-летнего местного жителя с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Инспекторы ДПС на ул. Морквашинской остановили пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина начал сильно нервничать, и его решили досмотреть. В итоге в шапке тольяттинца нашли сверток из термоусадочной трубки с 0,72 г мефедрона внутри.
Мужчина признал вину и сказал, что приобрел наркотик через интернет для себя. Возбуждено уголовное дело.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063