Жителя Жигулевска задержали с наркотиком в шапке

В Жигулевске полицейские задержали 31-летнего местного жителя с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Инспекторы ДПС на ул. Морквашинской остановили пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина начал сильно нервничать, и его решили досмотреть. В итоге в шапке тольяттинца нашли сверток из термоусадочной трубки с 0,72 г мефедрона внутри.

Мужчина признал вину и сказал, что приобрел наркотик через интернет для себя. Возбуждено уголовное дело.