16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Топ-менеджеры АктивКапитал Банка отбились от иска АСВ на 5 млрд рублей На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей

Банки Финансы

РСХБ: Все больше женщин выбирают карьеру в АПК

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2022 году количество женщин-фермеров в экосистеме "Своё" от Россельхозбанка увеличилось на 30% по сравнению с 2021 годом, а число интересующихся карьерой в сфере АПК возросло примерно на 7%. Такой вывод сделали аналитики РСХБ на основе данных из собственной экосистемы для сельского хозяйства "Своё".

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В преддверии Международного женского дня эксперты платформ "Я в Агро" и "Своё Фермерство", входящих в экосистему для сельского хозяйства "Своё" выяснили, насколько возросло число женщин в АПК и какие профессии они выбирают.

"Отрасль сельского хозяйства в России становится всё более привлекательной для женщин, так как внедрение современных технологий снижает востребованность физической силы и открывает для женщин новые возможности для самореализации. Например, каждый пятый агротех-стартап в России в 2022 году был создан женщинами. Россельхозбанк поддерживает их как финансово, так и в части обучения, консультаций, запуска и сопровождения бизнеса. Мы надеемся, что поддержка, которую банк оказывает отечественным стартапам, даст положительное влияние и на рост женских бизнес-инициатив в агросекторе", — прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

На платформе "Я в Агро" размещаются резюме соискателей из самых разных сфер АПК — от стажеров до директоров предприятий. Портал начал свою работу только в 2022 году, но база резюме начала накапливаться гораздо раньше — со стартом проекта Своё Фермерство, поэтому уже сейчас можно наблюдать некоторые тенденции в динамике. Например, традиционное разделение на "мужские" и "женские" профессии в АПК становится всё менее заметным: в 2022 году количество соискателей женского пола составило 61% от общего количества размещенных резюме. При этом 35% из них относятся к профессиям, которые принято считать "мужскими". Это инженеры, агрономы, зоотехники, технические, исполнительные и генеральные директоры предприятий.

Специалисты площадки для сельхозтоваропроизводителей "Своё Фермерство" также составили ТОП-5 профессий в АПК, который вызывают наибольший интерес у женщин. На первом месте стоит специальность ветеринарного врача (29% резюме), за ней следует должность руководителя направления (около 15%), на третий и четвертой позиции стоят менеджер и главный зоотехник (10% и 9,7%). Закрывает ТОП-5 самых популярных женских профессий в АПК традиционная для этого направления работа в качестве агронома (7,8% всех резюме). Ниже приведена статистика с более подробным списком самых популярных специальностей среди женщин в АПК.

Увеличение количества рабочих мест в АПК невозможно без увеличения числа квалицированных кадров. Россельхозбанк способствует этому процессу через свой образовательный проект "Школа фермера". В 2022 году количество женщин, прошедших обучение по программам переподготовки в Школе по сравнению с 2021 годом увеличилось на 7%.

"Школа фермера" — это уникальный проект, дающий новые знания и опыт в сфере АПК. Они позволяют запустить агробизнес с нуля или вывести фермерское хозяйство на новый уровень. Формат обучения представляет собой профессиональную переподготовку, благодаря которой можно закрепить знания, полученные на лекциях, во время практики на ведущих агропредприятиях региона. Выпускники Школы получают официальный диплом государственного образца, а в качестве дипломной работы они составляют бизнес-план для агробизнеса. Лучшие проекты могут получить грант на развитие бизнеса.

Реклама. rshb.ru

Pb3XmBtzszWXwz5ojm4aBuVmaqqMbrymdBEfeYQ

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2