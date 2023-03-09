Банк "Открытие": большинство жителей ПФО считают, что женщины должны быть финансово независимы от мужчин

Женщины ПФО считают своей главной социальной ролью материнство, а мужчины ставят на первое место роль женщины как жены и хранительницы семейного очага. При этом 82% женщин и 58% мужчин высказались за финансовую независимость представительниц прекрасного пола. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ) к Международному женскому дню 8 марта.

Отвечая на открытый вопрос (можно давать больше одного варианта ответа) о главной социальной роли женщины, 51% женщин Приволжского федерального округа назвали материнство, 33% — роль жены и хранительницы семейного очага, 7% — профессионалки своего дела и лишь 6% — музы, источника красоты. Мужчины округа на первое место ставят роль женщины как жены и хранительницы семейного очага (61%), затем идут материнство (28%), роль музы, источника красоты и вдохновения (7%) и профессиональная карьера (3%).

Главным качеством в женщине (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) 67% женщин и 89% мужчин назвали верность и порядочность. 48% женщин и 44% мужчин считаю важнейшим женским качеством доброту. Красоту и женственность в женщине выделяют 53% мужчин и 48% представительниц прекрасного пола. 34% женщин и 24% мужчин назвали главным женским качеством целеустремленность.

44% опрошенных женщин ПФО считают себя идеальной женщиной (37% скорее да, 7% определенно да). Выше всего себя в России оценивают жительницы Центрального федерального округа (там сочли себя идеальными женщинами 57% респонденток) и Южного федерального округа (52%), тогда как в Северо-Западном федеральном округе только 33%. При этом 27% не считают себя идеальными женщинами (22% скорее нет, 5% определенно нет). А 28% затруднились ответить на этот вопрос.

82% женщин Приволжья (48% скорее да, 35% определенно да) считают, что женщина должна быть финансово независима от мужчины. Такой же точки зрения придерживаются 58% мужчин (47% скорее да, 11% определенно да). Лишь 15% мужчин и 8% женщин против такой финансовой независимости. При этом 12% женщин и 23% мужчин затруднились ответить на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос о подарках (можно давать больше одного варианта ответа), 56% мужчин сообщили, что хотят подарить любимой женщине на 8 марта цветы, 43%- свою любовь и заботу, 29%- косметику и парфюмерию, 21% — украшения, 13% — подарочный сертификат, 9% — деньги. При этом 1% мужчин не будут дарить ничего и не считают 8 марта праздником.

В свою очередь, женщины ждут на 8 марта в подарок прежде всего любовь и внимание (51%), а уже потом цветы (38%), деньги (31%), по 22% украшение и подарочный сертификат, косметику и парфюмерию (17%). Только 1% не нужно никаких подарков. Еще 2% женщин не хотят никаких подарков, поскольку не считают 8 марта праздником.

*Опрос проведен банком "Открытие" 28 февраля — 2 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.