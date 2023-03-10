На Некрасовском спуске в Самаре могут установить памятник Алексею Толстому

В четверг, 9 марта, депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн осмотрел варианты для размещения в Самаре нового памятника Алексею Николаевичу Толстому. Один из вариантов — это Некрасовский спуск. С данной инициативой выступило российское военно-историческое общество (РВИО).
Алексей Толстой родился на территории самарской губернии. Это человек, творчество которого неразрывно связано с военно-патриотической тематикой. Он был военным корреспондентом сразу двух мировых войн. И был одним из самых востребованных, читаемых и популярных военных корреспондентов. За годы войны Толстой написал более 100 рассказов, многие из которых сегодня являются образцом настоящей гражданской литературы. В частности, "Русский характер", "Петр 1", который и сегодня актуален.
"Он был не только писателем, он был общественным деятелем и в годы ВОВ очень активно участвовал в патриотической работе, помощи фронту, был членом комиссии по расследованию злодеяний немецких оккупантов. И мне кажется, что в сегодняшних условиях, когда страна снова борется с коричневой чумой, память о таких людях, как Алексей Толстой, для нас особенно и вдвойне важна", — отметил Александр Хинштейн.
По мнению РВИО нужно создать монументальный комплекс: кроме скульптуры Алексея Толстого изобразить барельефом литературных героев, многие из которых связаны с самарской землей.
"Мне кажется, что это совершенно по-другому заставляет посмотреть на фигуру Толстого и сохранение памяти о таких людях я считаю очень правильно и очень нужно", — резюмировал Александр Хинштейн.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.