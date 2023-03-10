Банк "Открытие": 76% жителей ПФО тратят на лечение зубов не более 30 тысяч в год

Более половины жителей Приволжского федерального округа крайне редко ходят к зубным врачам или вообще не лечат зубы. 31% боится стоматологов. Три четверти положительно относятся к искусственным зубам (имплантам). Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ) и СК "Росгосстрах".

27% опрошенных лечат зубы постоянно по мере необходимости. 12% делают это часто, несколько раз в год. Тут среди лидеров в стране Санкт-Петербург и Ленинградская область (18%), тогда как в Центральном федеральном округе так поступают всего 6%.

Большинство жителей округа (58%) обращаются за помощью к зубным врачам редко, не чаще одного раза в год. 4% жителей ПФО не делают этого никогда.

При этом 55% респондентов относятся к стоматологам с уважением, еще 14% — безразлично. 31% заявили, что, несмотря на появление в стоматологических клиниках нового оборудования и относительно безболезненных способов лечения, удаления и замены зубов, боятся зубных врачей. Больше всего боятся стоматологов в Москве и Московской области (33%), меньше всего на Северном Кавказе (19%) и Дальнем Востоке (20%).

Жители ПФО в целом положительно относятся к имплантам. 59% заявили о своем хорошем отношении к искусственным зубам, хотя сами не используют их. У 16% уже есть импланты (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у 23%, на Северном Кавказе только у 7%). Против искусственных зубов лишь 6% опрошенных (4% скорее, 2% определенно). Каждый пятый житель округа затруднился ответить на этот вопрос.

Зубная боль кажется более страшной, чем головная, 58% опрошенных. Одинаково неприятны эти два самых распространенных вида боли 38%. Только 3% считают, что головная боль страшнее зубной.

12% жителей ПФО не тратят на лечение зубов ни копейки (в Центральном федеральном округе 17%, в Южном 6%). У 47% эта статья расходов не превышает 10 тысяч рублей в год. 29% тратят от 10 до 30 тысяч рублей, 8% — 30-50 тысяч рублей, 5% — 50-100 тысяч рублей и 3% свыше 100 тысяч рублей в год.

"На сегодняшний день стоматологическая помощь включена в более 90% программ ДМС наших корпоративных клиентов, — рассказала Ольга Купцова, замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах". — Опция весьма популярна, и клиенты не готовы ей жертвовать даже при оптимизации своих затрат, при этом зубопротезирование и имплантация включаются в полисы ДМС только в случае травмы в период страхования. Наиболее популярными услугами в стоматологии среди наших корпоративных клиентов являются лечение кариесов и снятие зубных отложений".

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 2–8 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.