16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Топ-менеджеры АктивКапитал Банка отбились от иска АСВ на 5 млрд рублей На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей

Банки Финансы

Банк "Открытие": 76% жителей ПФО тратят на лечение зубов не более 30 тысяч в год

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более половины жителей Приволжского федерального округа крайне редко ходят к зубным врачам или вообще не лечат зубы. 31% боится стоматологов. Три четверти положительно относятся к искусственным зубам (имплантам). Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ) и СК "Росгосстрах".

27% опрошенных лечат зубы постоянно по мере необходимости. 12% делают это часто, несколько раз в год. Тут среди лидеров в стране Санкт-Петербург и Ленинградская область (18%), тогда как в Центральном федеральном округе так поступают всего 6%.

Большинство жителей округа (58%) обращаются за помощью к зубным врачам редко, не чаще одного раза в год. 4% жителей ПФО не делают этого никогда.

При этом 55% респондентов относятся к стоматологам с уважением, еще 14% — безразлично. 31% заявили, что, несмотря на появление в стоматологических клиниках нового оборудования и относительно безболезненных способов лечения, удаления и замены зубов, боятся зубных врачей. Больше всего боятся стоматологов в Москве и Московской области (33%), меньше всего на Северном Кавказе (19%) и Дальнем Востоке (20%).

Жители ПФО в целом положительно относятся к имплантам. 59% заявили о своем хорошем отношении к искусственным зубам, хотя сами не используют их. У 16% уже есть импланты (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у 23%, на Северном Кавказе только у 7%). Против искусственных зубов лишь 6% опрошенных (4% скорее, 2% определенно). Каждый пятый житель округа затруднился ответить на этот вопрос.

Зубная боль кажется более страшной, чем головная, 58% опрошенных. Одинаково неприятны эти два самых распространенных вида боли 38%. Только 3% считают, что головная боль страшнее зубной.

12% жителей ПФО не тратят на лечение зубов ни копейки (в Центральном федеральном округе 17%, в Южном 6%). У 47% эта статья расходов не превышает 10 тысяч рублей в год. 29% тратят от 10 до 30 тысяч рублей, 8% — 30-50 тысяч рублей, 5% — 50-100 тысяч рублей и 3% свыше 100 тысяч рублей в год.

"На сегодняшний день стоматологическая помощь включена в более 90% программ ДМС наших корпоративных клиентов, — рассказала Ольга Купцова, замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах". — Опция весьма популярна, и клиенты не готовы ей жертвовать даже при оптимизации своих затрат, при этом зубопротезирование и имплантация включаются в полисы ДМС только в случае травмы в период страхования. Наиболее популярными услугами в стоматологии среди наших корпоративных клиентов являются лечение кариесов и снятие зубных отложений".

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 2–8 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2