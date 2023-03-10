Новые горизонты для инвесторов

С момента создания особая экономическая зона "Тольятти" открыла возможности для десятков производителей, которые успешно развивают свой бизнес на территории региона. Сегодня резидентами площадки являются более 30 компаний, инвестиции которых превысили 22 млрд рублей. Флагманский проект региона открывает широкие горизонты для развития бизнеса — сегодня ведется подготовка к строительству третьей очереди ОЭЗ.

Диверсифицировать экономику Тольятти, предложить беспрецедентные условия для инвесторов и новые рабочие места для горожан — такие глобальные задачи поставило правительство страны в 2010 году перед региональной властью. Результатом этой работы стало создание особой экономической зоны "Тольятти", которая стала крупнейшей инвестиционной площадкой губернии. И если поначалу в столицу отечественного автопрома по инерции заходили преимущественно производители автокомпонентов, то сегодня здесь представлены предприятия различных видов деятельности. На данный момент в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрирован 31 резидент из шести отраслей производства: машиностроение, стройматериалы, упаковка, фармацевтика, металлообработка, производство газов и оборудования. 14 производств уже запущены в работу, остальные находятся в стадии проектирования и строительства.

Общий объем инвестиций в площадку ОЭЗ "Тольятти" в экономику Самарской области достиг 40 млрд рублей. Предприятия перечислили в бюджеты всех уровней почти 4,7 млрд рублей налогов и создали 2,5 тысяч рабочих мест.

Выбор крупных инвесторов

Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, связанную сначала с пандемией коронавируса, а затем — с международными санкционными ограничениями, только за последние три года на площадку ОЭЗ зашли 10 новых компаний. Некоторые из них не имеют аналогов в стране. В числе крупнейших резидентов можно выделить производственно-логистический центр Магнитогорского металлургического комбината (ММК-ПЛЦ-Тольятти) с объемом инвестиций 1,4 млрд рублей. Это первый подобный объект в России для нужд автопромышленности, способный обеспечить автозаводы металлопрокатом объемом от 500 тонн в год.

Еще один ключевой инвестор в сфере пищевого производства зашел на территорию ОЭЗ в 2021 году. Компания займется переработкой масличных и зернобобовых культур, рафинацией и фасовкой подсолнечного масла. Современное автоматизированное производство сможет перерабатывать до 2 тыс. тонн маслосемян сырья в сутки и в будущем обещает стать крупнейшим заводом подобного типа в России. Инвестор нацелен вложить в проект 13,6 млрд рублей и создать порядка 1,3 тыс. рабочих мест. Это станет очередным существенным шагом на пути к диверсификации экономики города.

В 2022 году флагманская инвестиционная площадка Самарской области пополнилась тремя новыми резидентами. Они планируют открыть производство сервисного металлоцентра, предприятие по термической обработке металлопродукции.

Еще один новый резидент намерен построить на территории ОЭЗ малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа. Инвестиции в проект составят более 1,4 млрд рублей. Будущий завод, открытие которого запланировано на 2023 год, даст возможность предприятиям Самарской области пользоваться сжиженным природным газом для эффективного перевода автомобилей на более экономичный вид топлива.

"Уже в ближайшее время на карте России появятся заправки, где смогут заправляться качественным и экономичным топливом транзитные перевозчики. Это значит, что для оптимизации транспортных расходов через Самарскую область пойдут дополнительные транзитные потоки. Это особенно важно и актуально для проекта транспортного коридора "Европа — Западный Китай", который мы сегодня активно развиваем", — рассказал о проекте министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По прогнозам минэкономразвития региона, к концу 2025 года количество резидентов ОЭЗ "Тольятти" превысит 40 компаний, объем вложенных инвестиций достигнет 55 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест — 3,8 тысяч.

Железные договоренности

Активное развитие в Самарской области инвестиционного и предпринимательского климата, создание условий для стабильной работы бизнеса — ключевые задачи в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. И региональные власти при поддержке федерального центра уверенно придерживаются заданного курса. Несмотря на внешнеэкономическую ситуацию, не утратила свою актуальность и экспортная деятельность. Самарская область непрерывно развивает экспортный потенциал, и существенная роль в этом процессе отведена ОЭЗ "Тольятти".

Значительный импульс развитию особой экономической зоны придают новые транспортно-логистические возможности. Для создания лучших условий для потенциальных и действующих инвесторов региональное Правительство совместно с ОАО "РЖД" реализовали концессию по строительству железнодорожной ветки к территории ОЭЗ. Железная дорога, запущенная в 2022 году, уже позволила привлечь в ОЭЗ ряд крупных инвестпроектов, в частности — логистический центр Магнитогорского металлургического комбината и Тольяттинский комбинат пищевых продуктов. Потенциальными потребителями транспортных услуг железной дороги станут более 10 резидентов.

Колоссальное значение для инвесторов не только ОЭЗ, но и всего региона, окажет строительство мостового перехода через Волгу в районе села Климовка. Масштабный инфраструктурный объект, который строится на условиях государственно-частного партнерства, откроет инвесторам Самарской области прямой выход на международный транспортный маршрут "Европа — Западный Китай". С учетом реконструированной магистрали Тольятти — Ягодное, которая проходит в непосредственной близости от ОЭЗ и АВТОВАЗа, расположенные здесь производства получают уникальные логистические преимущества.

"Ключевое направление нашей работы — активное участие Самарской области в международных транспортных коридорах между Европой и Азией. Важной вехой для нас является строительство автомобильного моста через Волгу, который вошел в федеральный Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Крупнейший в нашей стране инфраструктурный объект будет частью международного автомобильного маршрута "Европа — Западный Китай", позволит региону укрепить свои позиции в качестве крупнейшего транспортно-логистического центра страны, — отмечает Дмитрий Богданов.

В числе лучших

Целенаправленная работа регионального правительства по развитию ОЭЗ "Тольятти" позволяет ей из года в год занимать позиции в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. В последние годы она стабильно входит в первую категорию лучших российских инвестиционных площадок, подтверждая наивысший статус максимально привлекательных для инвесторов территорий по оценкам аналитического центра "Экперт".

По итогам IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ "Тольятти" заняла третье место и вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. Министр экономического развития России Максим Решетников поздравил коллектив ОЭЗ "Тольятти" с лидерскими позициями: "Результаты, достигнутые ОЭЗ промышленно-производственного типа "Тольятти", подтверждают высокую инвестиционную привлекательность площадки и института ОЭЗ для запуска новых инвестиционных проектов", — отметил министр.

Согласно сводному отчету эффективности деятельности особых экономических зон, ОЭЗ "Тольятти" также оказалась в тройке лучших по эффективности функционирования в стране.

В 2022 году особая экономическая зона "Тольятти" вновь подтвердила высокий уровень своей эффективности. По оценке Минэкономразвития России флагманская инвестплощадка Самарской области стала лидером страны среди всех промышленно-производственных ОЭЗ по динамике количества рабочих мест, созданных резидентами. Так, за последние три года на предприятиях ОЭЗ было создано более 1,5 тысяч рабочих мест, из них 935 — только в 2021 году. Тольяттинская ОЭЗ также вошла в тройку лучших в стране по накопленным результатам работы с начала функционирования.

"По итогам 2022 года итоговый балл ОЭЗ "Тольятти" в национальных рейтингах вырос на 34%. Повышение эффективности работы инвестплощадки отмечено экспертами по таким показателям как благоприятные условия для предпринимательской деятельности, обеспеченность инфраструктурой, земельные ресурсы и объекты капитального строительства и информационная открытость. Это позволяет ОЭЗ "Тольятти" сохранять и упрочить свои позиции в лидирующей группе инвестиционных площадок страны с высокой инвестиционной привлекательностью. В 2022 общая сумма инвестиций наших резидентов превысила 3,5 млрд рублей, это рекордные показатели за последние годы", — рассказал генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

Расширяя границы

Программа развития ОЭЗ "Тольятти", принятая по инициативе главы региона для удовлетворения различных потребностей инвесторов, эффективно работает и приносит результаты. Каждый инвестпроект сопровождается поддержкой властей, поэтому новые резиденты с уверенностью открывают здесь производства, а действующие — вкладываются в развитие.

Чтобы упрочить лидерские позиции ОЭЗ "Тольятти", привлечь в экономику региона дополнительные инвестиции и создать больше рабочих мест, региональные власти намерены развивать и территорию ОЭЗ.

В феврале текущего года Дмитрий Азаров представил Максиму Решетникову планы строительства инфраструктуры третьей очереди особой экономической зоны "Тольятти".

Федеральный министр поддержал предложение — по итогам встречи достигнуты договоренности по развитию инфраструктуры ОЭЗ. Для реализации этих планов регион подготовит заявку на получение инвестиционного бюджетного кредита.

"Инициатива увеличения площади ОЭЗ "Тольятти" представляется логичной и оправданной, учитывая ее эффективную работу. Новая очередь ОЭЗ откроет региону новые возможности по привлечению инвестиций в приоритетные отрасли региональной экономики, позволит создать новые рабочие места", — отметил Максим Решетников.