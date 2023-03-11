В Тольятти заключенный сбежал из колонии через открытое окно

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов разыскивают заключенного, который покинул колонию-поселение в Тольятти.
Как сообщает ЧП Самара, инцидент произошел вечером 9 марта, а исчезновение заметили после полуночи.
"28-летний мужчина выбрался из окна третьего этажа здания на Комсомольской улице и самовольно покинул колонию-поселение", - пояснил источник.
Известно, что гражданин Таджикистана ранее проживал в Челябинске и был осужден за кражу.
Мужчина отбывал срок с ноября 2022 года и должен был быть освобожден в июле 2024 года. Обстоятельства побега устанавливаются.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.