В Тольятти заключенный сбежал из колонии через открытое окно

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов разыскивают заключенного, который покинул колонию-поселение в Тольятти.

Как сообщает ЧП Самара, инцидент произошел вечером 9 марта, а исчезновение заметили после полуночи.

"28-летний мужчина выбрался из окна третьего этажа здания на Комсомольской улице и самовольно покинул колонию-поселение", - пояснил источник.

Известно, что гражданин Таджикистана ранее проживал в Челябинске и был осужден за кражу.

Мужчина отбывал срок с ноября 2022 года и должен был быть освобожден в июле 2024 года. Обстоятельства побега устанавливаются.