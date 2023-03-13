В Самарской области 48 приусадебных участков подтопило талыми водами

По состоянию на 6 часов утра 13 марта, в связи с повышением дневной температуры, снеготаянием произошло подтопление 48 приусадебных участков,а также нескольких домов, мостов и участка дороги, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В частности, по данным чрезвычайной службы, подтоплено:
- 10 приусадебных участков в с. Русская Борковка Ставропольского района;
- 3 приусадебных участка в н. п. Тимофеевка Ставропольского района;
- 8 приусадебных участков в н. п. Нижнее Санчелеево Ставропольского района;
- 4 приусадебных участка в н. п. Новый Ризадей Сызранского района;
- участок автомобильной дороги Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград на 44 км в районе СНТ "Нефтяник 1" м. р. Волжский;
- 1 низководный мост (р. Большой Иргиз в н. п. Мосты Пестравского района);
- 1 низководный мост (р. Малый Кинель в н. п. Полудни Кинель-Черкасского МР);
- 21 приусадебный участок, в том числе 3 дома в н. п. Выселки Ставропольского района;
- 2 подвальных помещения в частных жилых домах по адресу: м. р. Безенчукский н. п. Безенчук, ул. Южная, 54, 56;
- 3 дома в н. п. Выселки Ставропольского района;
- 1 низководный мост (р. Большой Иргиз в н. п. Березовка Большеглушицкого района).
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".