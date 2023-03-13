В Самарской области 48 приусадебных участков подтопило талыми водами

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По состоянию на 6 часов утра 13 марта, в связи с повышением дневной температуры, снеготаянием произошло подтопление 48 приусадебных участков,а также нескольких домов, мостов и участка дороги, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.