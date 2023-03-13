16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области 48 приусадебных участков подтопило талыми водами Программист из Самары перевел мошенникам 1,6 млн рублей Сбежавшего в Самарской области преступника поймали в Челябинске В Самарской области начался сильный паводок В Центральном районе Тольятти столкнулись Lada Vesta и Lada Kalina

Происшествия

В Самарской области 48 приусадебных участков подтопило талыми водами

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По состоянию на 6 часов утра 13 марта, в связи с повышением дневной температуры, снеготаянием произошло подтопление 48 приусадебных участков,а также нескольких домов, мостов и участка дороги, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В частности, по данным чрезвычайной службы, подтоплено:

  • 10 приусадебных участков в с. Русская Борковка Ставропольского района;
  • 3 приусадебных участка в н. п. Тимофеевка Ставропольского района;
  • 8 приусадебных участков в н. п. Нижнее Санчелеево Ставропольского района;
  • 4 приусадебных участка в н. п. Новый Ризадей Сызранского района;
  • участок автомобильной дороги Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград на 44 км в районе СНТ "Нефтяник 1" м. р. Волжский;
  • 1 низководный мост (р. Большой Иргиз в н. п. Мосты Пестравского района);
  • 1 низководный мост (р. Малый Кинель в н. п. Полудни Кинель-Черкасского МР);
  • 21 приусадебный участок, в том числе 3 дома в н. п. Выселки Ставропольского района;
  • 2 подвальных помещения в частных жилых домах по адресу: м. р. Безенчукский н. п. Безенчук, ул. Южная, 54, 56;
  • 3 дома в н. п. Выселки Ставропольского района;
  • 1 низководный мост (р. Большой Иргиз в н. п. Березовка Большеглушицкого района).

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2