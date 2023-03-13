Итоги недели: самарский опыт по поддержке военнослужащих перенимают по всей стране

Опытом по поддержке участников специальной военной операции и их семей, который за год накоплен в Самарской области, все активнее интересуются другие регионы России. Отрабатывать вопросы, которые волнуют бойцов и их семьи, быстро и неформально — такую задачу ставит губернатор Дмитрий Азаров. Он сам регулярно выезжает в зону СВО, проводит встречи с военнослужащими и их близкими.
По инициативе главы региона в Самарской области первой в стране разработана система социальных паспортов, доказавшая свою эффективность. Проект "Возвращение", уже действующий в губернии, получил высокую оценку Президента Владимира Путина и будет тиражироваться в других субъектах РФ.
На уходящей неделе как раз с целью перенять передовой опыт в области побывали депутаты Государственной думы и специалисты федеральных ведомств.
Сейчас в программе "Возвращение" появляется новый раздел, касающихся отпуска бойцов. За 14 дней у них должна быть возможность не только отдохнуть и провести как можно больше времени с родными и близкими, но и решить все насущные вопросы. Для этого военнослужащим обеспечат "зеленые коридоры" чтобы они, например, без задержек могли получить услуги в центрах "Мои документы", пройти диспансеризацию в поликлиниках, посетить культурные мероприятия. Эту тему губернатор обсуждал на встрече с Владимиром Гутеневым, который является одним из руководителей рабочей группы по теме СВО в Государственной думе. Парламентарий отметил: в регионе программа уже работает и весьма успешно, поэтому именно на Самарскую область в этом вопросе стоит равняться.
Дмитрий Азаров подчеркнул — бойцы и их близкие сами подсказывают новые направления работы. Например, жены военнослужащих на встрече с губернатором попросили, чтобы им предоставляли отпуск синхронно с мужьями. Пока не все работодатели готовы идти навстречу. Губернатор заверил, что этот вопрос будет проработан.
Поддержкой бойцов занимаются не только чиновники. На днях Общественная палата региона подвела итоги деятельности в 2022 г., большое внимание было уделено работе волонтерских объединений, инициативных групп. Также предложили увековечить память участников СВО. Губернатор отметил, что такую идею уже прорабатывают в Самаре. Подключатся и другие муниципалитеты. Дмитрий Азаров подчеркнул: важно, чтобы все нюансы — эскиз монументов, место установки и прочие — были проработаны с жителями.
Еще одна значимая тема, которая особенно ярко звучала на прошедшей неделе — поддержка самарских товаропроизводителей. Губернатор обсудил с депутатами Госдумы реализацию партийного проекта по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое". И снова наш опыт можно использовать как образец для подражания. В регионе есть проект по продвижению товаров и услуг местных производителей — "Самарский продукт. Сделано в Самарской области". 240 организаций, которые выпускают около 3 тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров, уже получили специальный знак. Он — и маркер качества, и инструмент для формирования так называемого потребительского патриотизма. Это не только продукты питания, но и одежда. Как отметили депутаты Госдумы Сергей Морозов и Мария Бутина: если хотите разобраться и понять, к чему всю страну приводить по теме импортозамещения, езжайте в Самару.
Впрочем, такие результаты достигаются не сами собой, а благодаря активности властей. Дмитрий Азаров и эту встречу использовал для защиты интересов предприятий родного региона: предложил депутатам проработать законодательную инициативу о том, чтобы службы такси в перспективе использовали только отечественные автомобили.
По его словам, в условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АВТОВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин.
Последние комментарии
Посмотрим.
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта