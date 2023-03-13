Сызранец уснул на улице и лишился имущества

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело о краже. Подозреваемый — 28-летний неоднократно судимый местный житель. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В сентябре 2022 г. 33-летний потерпевший уснул пьяный на улице около развлекательного заведения. Проснувшись, он обнаружил, что лишился сумки с телефоном, двумя беспроводными наушниками, ключами от дома и документами. Ущерб мужчина оценил в 20 тыс. рублей.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения на маршруте, которым мог идти потерпевший, и узнали на них "старого знакомого" — мужчину, которого уже не раз привлекали к уголовной ответственности.
По словам задержанного, он воспользовался беспомощным состоянием жертвы и забрал лежавшую рядом сумку. В итоге ее и документы мужчина выбросил, а телефон и наушники сдал в ломбард за 11 тыс. рублей.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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