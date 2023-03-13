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Преступления Происшествия

Сызранец уснул на улице и лишился имущества

СЫЗРАНЬ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранский городской суд отправили уголовное дело о краже. Подозреваемый — 28-летний неоднократно судимый местный житель. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В сентябре 2022 г. 33-летний потерпевший уснул пьяный на улице около развлекательного заведения. Проснувшись, он обнаружил, что лишился сумки с телефоном, двумя беспроводными наушниками, ключами от дома и документами. Ущерб мужчина оценил в 20 тыс. рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения на маршруте, которым мог идти потерпевший, и узнали на них "старого знакомого" — мужчину, которого уже не раз привлекали к уголовной ответственности.

По словам задержанного, он воспользовался беспомощным состоянием жертвы и забрал лежавшую рядом сумку. В итоге ее и документы мужчина выбросил, а телефон и наушники сдал в ломбард за 11 тыс. рублей.

Гид потребителя

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