Доля вкладов сроком на три года в банке "Открытие" с начала 2023 года выросла вдвое

С начала 2023 года банк "Открытие" (входит в Группу ВТБ) фиксирует рост доли среднесрочных и долгосрочных вкладов. В частности если в январе 2023 года доля депозитов сроком от года и дольше составляла 34%, то в феврале уже порядка 42%. При этом в феврале по сравнению с январем в банке удвоилась доля самых длинных вкладов — сроком на три года.
Пока вклады на полгода остаются самым популярными у сберегателей — их доля в феврале составила 37%. Но доля тех, кто открыл депозит на год, уже практически догнала ее, достигнув 35%. А доля вкладов на срок от полутора лет составила более 7%. При этом продолжила сокращаться доля клиентов, открывающих краткосрочные вклады на 3 месяца — с 31% в январе до 21% в феврале.
На фоне продолжающегося тренда на плавное снижение ставок по вкладам — по данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков за последнюю декаду февраля составила 7,68% против 7,93% во второй декаде — клиенты стремятся зафиксировать доходность на более долгий срок.
Банк "Открытие" предлагает клиентам оформить рублевый вклад "Надежный" с базовой ставкой 9,5% годовых на три года. Сумма вклада может составлять от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.
Подробнее ознакомиться с условиями и открыть вклад "Надежный" можно на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").