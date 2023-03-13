Спасение утопающих — дело рук самих утопающих: в Березе оставили людей один на один со стихией

Настоящий потоп случился в пос. Береза Самарской области, где в ночь под понедельник, 13 марта, под воду ушла не только одна из центральных улиц, но и частные дома, жители которых вынуждены бороться с последствиями весеннего половодья своими силами.

Как сообщил Волга Ньюс один из жителей поселка Михаил Пешков, местная администрация попросту бросила их на произвол судьбы и стихии. Люди на свои деньги завезли щебень, мешки с песком, строят защитные гидротехнические сооружения — дамбы, а также вооружились дренажными насосами, чтобы откачивать воду из затопленных подвалов домов.

Обращения в МЧС тоже не принесли результата — на улицу приехала одна машина с насосом, но увидев объем работ, развернулась и уехала. Между тем, одна из центральных и достаточно оживленных дорог Березы, так и остается непригодной для проезда, рассказали жители.

Люди намерены и дальше стучаться во все инстанции и требовать помощи, вплоть до областных властей, а в будущем готовят коллективное обращение в суд, чтобы установить виновника и возместить нанесенный ущерб, заверил Михаил Пешков.

Волга Ньюс следит за ситуацией.