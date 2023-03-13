Спасение утопающих — дело рук самих утопающих: в Березе оставили людей один на один со стихией

Настоящий потоп случился в пос. Береза Самарской области, где в ночь под понедельник, 13 марта, под воду ушла не только одна из центральных улиц, но и частные дома, жители которых вынуждены бороться с последствиями весеннего половодья своими силами.
Как сообщил Волга Ньюс один из жителей поселка Михаил Пешков, местная администрация попросту бросила их на произвол судьбы и стихии. Люди на свои деньги завезли щебень, мешки с песком, строят защитные гидротехнические сооружения — дамбы, а также вооружились дренажными насосами, чтобы откачивать воду из затопленных подвалов домов.
Обращения в МЧС тоже не принесли результата — на улицу приехала одна машина с насосом, но увидев объем работ, развернулась и уехала. Между тем, одна из центральных и достаточно оживленных дорог Березы, так и остается непригодной для проезда, рассказали жители.
Люди намерены и дальше стучаться во все инстанции и требовать помощи, вплоть до областных властей, а в будущем готовят коллективное обращение в суд, чтобы установить виновника и возместить нанесенный ущерб, заверил Михаил Пешков.
Волга Ньюс следит за ситуацией.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.