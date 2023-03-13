В регионе стартует серия тематических онлайн-лекториев федерального проекта "Добрые новости"

Во вторник, 14 марта, в 15:00 в Доме журналистов стартует серия тематических лекториев в рамках федерального информационного проекта "Добрые новости".

В ходе лекториев будут рассмотрены актуальные вопросы по подготовке "бойцов информационного фронта" в решении государственных задач обеспечения информационной безопасности страны, противостояния информационной агрессии извне, формирования устойчивых патриотических моделей реакции на информационное давление недружественных стран и активное освещение в СМИ и сети Интернет позитивной повестки.

Спикерами лекториев станут региональные и федеральные эксперты в области реализации социальной политики, журналистики, социального проектирования, связей с общественностью и социальной рекламы.

Открытие лектория состоится в формате онлайн-видеоконференции.

В качестве федерального спикера выступит Светлана Колосова - президент консалтинговой группы "Старая площадь", кандидат психологических наук, заместитель председателя комитета по GR Ассоциации медиа-директоров России (АКМР), член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, обладатель статуса "Tоп-10 ведущих коучей России", обладательница наград и премий в профессиональной сфере - "Политические технологии", "Мастер политической̆ рекламы", "Элита PR", "Медиа-менеджер года", "Креативные технологии в PR" и пр.

В открытии также примут участие координатор федерального информационного проекта "Добрые новости", исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина, председатель общественного совета федерального информационного проекта "Добрые новости", главный редактор издания "Свежая газета. Культура" Ирина Лукьянова и другие члены оргкомитета проекта.