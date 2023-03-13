В регионе стартует серия тематических онлайн-лекториев федерального проекта "Добрые новости"

Во вторник, 14 марта, в 15:00 в Доме журналистов стартует серия тематических лекториев в рамках федерального информационного проекта "Добрые новости".
В ходе лекториев будут рассмотрены актуальные вопросы по подготовке "бойцов информационного фронта" в решении государственных задач обеспечения информационной безопасности страны, противостояния информационной агрессии извне, формирования устойчивых патриотических моделей реакции на информационное давление недружественных стран и активное освещение в СМИ и сети Интернет позитивной повестки.
Спикерами лекториев станут региональные и федеральные эксперты в области реализации социальной политики, журналистики, социального проектирования, связей с общественностью и социальной рекламы.
Открытие лектория состоится в формате онлайн-видеоконференции.
В качестве федерального спикера выступит Светлана Колосова - президент консалтинговой группы "Старая площадь", кандидат психологических наук, заместитель председателя комитета по GR Ассоциации медиа-директоров России (АКМР), член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, обладатель статуса "Tоп-10 ведущих коучей России", обладательница наград и премий в профессиональной сфере - "Политические технологии", "Мастер политической̆ рекламы", "Элита PR", "Медиа-менеджер года", "Креативные технологии в PR" и пр.
В открытии также примут участие координатор федерального информационного проекта "Добрые новости", исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина, председатель общественного совета федерального информационного проекта "Добрые новости", главный редактор издания "Свежая газета. Культура" Ирина Лукьянова и другие члены оргкомитета проекта.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.