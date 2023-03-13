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Банк "Открытие" снизил ставку по рефинансированию автокредитов до 2,5%

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") снизил ставку на рефинансирование автокредитов других банков на 5 процентных пунктов. Минимальная ставка по программе составит 2,5%. Наилучшие кредитные условия доступны при оформлении страхования транспортного средства, личного страхования и подключения опции "ставка автомобилиста".

Рефинансировать кредит под залог автомобиля в собственности возможно на сумму до 5 млн рублей и сроком от 3 до 7 лет. Снизить процентную ставку по автокредиту могут владельцы транспортных средств категории B без ограничений по стоимости и марке автомобиля. При этом возраст транспортного средства не должен превышать 20 лет для иномарки и 15 лет для отечественного авто на момент окончания кредита. Оформление каско и подтверждение дохода не требуется.

Подать заявку на оформление продукта возможно на сайте, в контакт-центре и центрах автобизнеса банка "Открытие". Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг в случае их подключения.

"С учетом реалий последних месяцев многие автовладельцы не против на выгодных для себя условиях погасить автокредиты, взятые ранее в других банках под более высокий процент. Поэтому мы предлагаем воспользоваться лучшим предложением на рынке и существенно снизить кредитную нагрузку, сэкономив на ежемесячных платежах и сохранив хорошую кредитную историю", — отметила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.

Сегодня автолюбители в банке "Открытие" могут получить финансирование практически под любые нужды всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, кредит на покупку авто у дилеров и по специальным программам от автопроизводителей, а также в рамках льготного автокредитования с государственной поддержкой. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог.

Полный список всех условий и преимуществ программы рефинансирования доступен на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

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