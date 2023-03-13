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ДТП Происшествия

На ул. Стара Загора автобус маршрута №47 снес световую опору

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 марта, в 20:40 в Самаре на ул. Стара Загора произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус 47-го маршрута снес столб - опору уличного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, водитель пассажирского автобуса 47-го маршрута ехал по ул. Стара-Загора со стороны ул. Ново-Вокзальная в направлении ул. Воронежской. Водитель в пути не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие в виде световой опоры справа по ходу движения транспортного средства.

В салоне находилось 30 пассажиров. В настоящее время за медицинской помощью обратились 2 пассажира – женщины 63 и 36 лет.

Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место, обеспечивают беспрепятственный проезд  других транспортных средств, проводят осмотр места ДТП, устанавливают и опрашивают свидетелей произошедшего, выясняют  все подробности происшествия.

Напомним, 6 марта в Самаре автобус врезался в световую опору на ул. Мичурина.

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