На ул. Стара Загора автобус маршрута №47 снес световую опору

В понедельник, 13 марта, в 20:40 в Самаре на ул. Стара Загора произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус 47-го маршрута снес столб - опору уличного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полиции, водитель пассажирского автобуса 47-го маршрута ехал по ул. Стара-Загора со стороны ул. Ново-Вокзальная в направлении ул. Воронежской. Водитель в пути не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие в виде световой опоры справа по ходу движения транспортного средства.
В салоне находилось 30 пассажиров. В настоящее время за медицинской помощью обратились 2 пассажира – женщины 63 и 36 лет.
Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место, обеспечивают беспрепятственный проезд других транспортных средств, проводят осмотр места ДТП, устанавливают и опрашивают свидетелей произошедшего, выясняют все подробности происшествия.
Напомним, 6 марта в Самаре автобус врезался в световую опору на ул. Мичурина.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!