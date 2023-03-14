Самарская компания создала линейку продуктов функционального питания

Текущая политическая и внешнеэкономическая ситуация освободила на российском рынке множество ниш для отечественных инновационных товаров. Так, самарская компания "Фуд-Инновация" за год с момента создания смогла запустить полноценную линейку функциональных продуктов питания и приобрела известность далеко за пределами региона.

Идея создать собственный бренд функциональных продуктов зрела давно. Основатели компании были хорошо знакомы с продукцией зарубежных производителей, предлагавших напитки и питание для тех, кто ведет здоровый образ жизни и стремится поддерживать себя в хорошей форме. В 2021 году изучили предложения российских производителей, поняли, в каком направлении двигаться. И началась работа по созданию проекта "TUNNER": поиск по всей стране специалистов из числа технологов, сертифицированных нутрициологов, разработка рецептуры, технологий, упаковки, сертификация - все то, что предшествует появлению новинки в продаже. А когда зарубежные производители ушли с рынка, оказалось, что эта ниша свободна.

Здесь пора дать небольшие пояснения - о чем, собственно, идет речь. Функциональное питание имеет японские корни. Оно родилось в конце прошлого века в связи с потребностью снижать риски различных заболеваний, не прибегая к лекарственным средствам. Функциональные продукты, в отличие от обычных, независимо от формы (напитки, конфеты, батончики) представляют собой своеобразные коктейли из полезных ингредиентов: белка, витаминов, микро- и макроэлементов, пищевых волокон, БАДов.

При системном употреблении наряду с обычной пищей функциональные продукты не только пополняют энергетический баланс, но и снижают риск развития заболеваний, укрепляют здоровье, а также помогают достигать максимума в спорте, работе, учебе. И это на основе натуральных ингредиентов, что обеспечивает безопасность продуктов.

"Работая над созданием стартового продукта, мы задались целью охватить широкий круг потребителей от профессиональных спортсменов, студентов, путешественников до работников умственного, напряженного физического труда, а также домохозяек. Первый отечественный продукт функционального питания представлен 23 SKU (идентификатор товарной позиции. - Прим. ред.). И все позиции отличаются не только вкусами, но и составом, следовательно, действием. Это дает нам право именовать себя новаторами в отечественном функциональном питании", - считает генеральный директор ООО "Фуд-Инновация" Екатерина Кравчук.

Сегодня на рынке представлено четыре категории продуктов компании: ENERGY, SPORT, BEAUTY BALANCE, PARTY. Все они создаются на основе специально подготовленной воды с добавлением ингредиентов, которые способны не только повысить выносливость, укрепить иммунитет и состояние сердечно-сосудистой системы, но и улучшить обмен веществ, поднять настроение.

Рецептура продуктов - результат работы ведущих экспертов в области питания, которые составляли композиции на основе натуральных ингредиентов с максимальным сохранением природных свойств для определенных целевых групп с учетом их потребностей. Все это происходило и происходит в лаборатории компании, где специалисты ведут поиск новых сочетаний вкусов и пользы.

Потребитель выбирает продукт в зависимости от цели, которую ставит перед собой. Например, напряжение и тревогу снимает RELAX со вкусом малины, основным действующим компонентом которого является лактиум. Лактиум - на 100% натуральный ингредиент, полученный из коровьего молока. Впервые он был выделен из материнского молока в рамках исследования глубокого сна младенцев. После многолетних наблюдений ученых его выпустили на рынок в 2002 году как запатентованный ингредиент. Результаты научных исследований показали, что он успокаивающе и благотворно влияет на сон малышей, а также на сон и нервную систему взрослых.

А ENERGY BOOSTER выбирают спортсмены во время многочасовых высокоинтенсивных тренировок. Компоненты, входящие в состав продукта, такие как таурин, бета-аланин, креатин, DL-малат, позволяют повысить выносливость и поддерживают желаемый уровень энергии.

Кстати, функциональные напитки ENERGY GO Baykal и Tarragon были разработаны и запущены в производство в апреле-мае прошлого года, в том числе с целью помочь ребятам, участвующим в специальной военной операции. Недавно с очередным, 12-м гуманитарным конвоем, собранным Торгово-промышленной палатой, Общественной палатой региона, предпринимателями и волонтерами, были отправлены в том числе и функциональные продукты бренда TUNNER.

За год линейка продуктов компании пополнилась почти десятком наименований. Так, функциональные конфеты, кроме компенсации дефицита белка и поддержания здоровья кожи и волос, помогают справиться со стрессом и улучшают когнитивные функции.

"На все используемые ингредиенты у нас имеется разрешительная документация. Действенность активных компонентов подтверждена научными исследованиями, результаты которых доказывают их эффективность. Вся продукция сертифицирована", - говорит Екатерина Кравчук.

Основные компоненты продукции компании производятся в России, есть и импортные, но их немного, и проблем с поставками нет. Продукция компании уже представлена на маркетплейсах, где вызывает большой интерес потребителей. В ее продвижении как в России, так и на внешнем рынке заинтересовано руководство региона, оказывающее поддержку предприятию, выпускающему импортозамещающую продукцию.

При содействии регионального Центра поддержки экспорта инновационный бизнес-проект "TUNNER" принял участие в выставках и получил высокую оценку профессионального сообщества. В 2022 году продукция компании участвовала в трех крупных выставках и привезла в общей сложности более 10 наград. А в нынешнем уже побывала на "ПРОДЭКСПО-2023" и пополнила коллекцию призов золотыми медалями "За качество", "Инновационный продукт", "Лучший продукт", почетным призом "За импортозамещение" и стелой "Золотая звезда "Инновационный продукт".

Надежда Сергеенкова