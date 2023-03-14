Банк "Открытие": 55% россиян считают, что инвестиции в фондовый рынок могут приносить доход

64% россиян откладывают деньги на крупные покупки или будущую пенсию. 55% верят в возможность получения дохода от инвестиций в фондовый рынок. Большинство из тех, кто готов инвестировать, хотели бы получать доход регулярно, раз в квартал. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ) и УК "Открытие".

Откладывают деньги на крупные покупки или будущую пенсию 64% россиян, при этом только 18% опрошенных делают это регулярно (в ЦФО 24%, Санкт-Петербурге и Ленинградской области 23%, на Северном Кавказе 12%). Еще 46% откладывают деньги нерегулярно (на Северном Кавказе 52%, на Дальнем Востоке 29%). Не откладывают деньги 25% респондентов. Еще 11% сообщили, что у них нет возможности делать накопления (на Дальнем Востоке 24%, на Северном Кавказе и Урале по 7%).

55% россиян верят, что инвестиции в фондовый рынок могут принести доход. 12% из них инвестируют сами. Выше всего этот показатель в Москве и Московской области (19%), самый невысокий на Северном Кавказе (5%), а также в Южном федеральном округе и Сибири (по 6%).

43% из тех, кто верит в доход от инвестиций, сами пока не инвестируют. 9% не верят в доходы от вложений в фондовый рынок, потому что имеют собственный неудачный опыт. Еще 17% не верят и не собираются инвестировать (на Дальнем Востоке 24%, в Южном федеральном округе 7%).

Основными препятствиями для вложения денег в финансовые инструменты фондового рынка (на этот вопрос можно было дать более одного варианта ответа) россияне называют отсутствие профессиональных знаний в сфере инвестиций (43%), боязнь потерять свои накопления в результате падения рынка (38%), недостаточное количество денег для начала инвестиций (32%), недоверие инвестиционным компаниям (28%). У 14% нет времени заниматься инвестициями. 10% предпочитают другие финансовые инструменты (депозиты, накопительные счета, недвижимость), считая их более надежными.

Отвечая на вопрос о приемлемом для них соотношении доходности и риска при инвестировании, лишь 8% выбрали доход на уровне официального таргета по инфляции (4% годовых) при отсутствии риска. 36% опрошенных предпочли бы иметь доходность 10% годовых при минимальном риске. 32% согласны на средние риски ради доходности в 30% годовых. На высокий риск для получения 50% годовых готовы только 3% инвесторов. В любом случае не намерены инвестировать 21% опрошенных (на Северном Кавказе 33%, в Южном федеральном округе 13%).

57% хотели бы получать доходы от инвестиций в фондовый рынок регулярно, раз в квартал (больше всего в Южном Федеральном округе — 65% и Приволжье — 61%). 14% согласны получать средства раз в полгода. Только 4% не хотят часто фиксировать промежуточный доход, чтобы не уменьшать итоговый финансовый результат.

Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"): "Несмотря на сложности, с которыми столкнулся российский фондовый рынок в прошлом году, большинство россиян видят в инвестициях реальный источник дохода. И это правильная позиция, ведь взлеты и падения — это неотъемлемая часть фондового рынка, которая позволяет ему двигаться вперёд и достигать новых исторических максимумов. Результаты опроса подтвердили, насколько важно развивать рынок коллективных инвестиций, ведь большинство респондентов не решаются вложить средства именно из-за отсутствия профессиональных знаний. Это значит, что сейчас особенно востребованы инвестиционные продукты под управлением профессионалов, которые не только не требуют от инвесторов наличия специальных знаний, но и экономят их время и доступны всего от 100 рублей. Отдельно отмечу, опрос показал, что запуск нашего флагманского фонда "Открытие — Сбалансированный рантье" максимально отвечает текущим запросам инвесторов, так как он позволяет выплачивать доход на банковский счет клиентов на ежеквартальной основе".

*Опрос проведен банком "Открытие" и УК "Открытие" 3–9 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.