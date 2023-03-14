Владелец "ПРОММЕТЭКСа": "Прибыли от инноваций придут, нужно лишь время и усилия"

Компания "ПРОММЕТЭКС" специализируется на производстве химической и пластиковой продукции на основе современных научных разработок. Ее владелец и генеральный директор Ахнаф Гарифуллин рассказал о том, как развивается бизнес, ориентированный на инновации, и о трудностях, связанных с выводом новых продуктов на рынок.
- В последние годы "ПРОММЕТЭКС" активно занимается собственными разработками. Что побудило компанию выставить ориентир на инновации?
- Такой ориентир мы выставили еще в период, когда "ПРОММЕТЭКС" позиционировал себя как производитель и поставщик различной продукции для АвтоВАЗа и Альянса Renault-Nissan. Соответствующий статус у компании был до 2022 года.
В свое время альянс ввозил из-за рубежа (в основном из Румынии) большое количество мелких разовых деталей из пластика. Имея малый вес, при перевозке эти комплектующие ввиду сложных логистических цепочек "влетали" потребителю в "копеечку". Тогда мы предложили локализовать эти конвейерные позиции на нашей производственной площадке. В итоге специалистам компании удалось не только доработать конструкцию деталей, улучшив их потребительские свойства, но и снизить их стоимость почти на 50%. Таким образом, заказчик получил качественные, недорогие и локализованные детали у себя под боком.
В процессе реализации этого проекта мы пришли к выводу, что для решения новых задач не обязательно приобретать дорогое оборудование. Поэтому пошли от обратного и сначала спроектировали узлы под конкретную задача (операцию), соединив их в одну технологическую линию, тем самым оптимизировали процесс. В итоге, кроме импортозамещенных деталей с низкой себестоимостью, бонусом получили оборудование с возможностью производить аналогичные заглушки.
А уже в 2017 году у "ПРОММЕТЭКСа" появилась возможность стать резидентом технопарка "Жигулевская Долина", что дало новый импульс другим, более наукоемким и технологичным направлениям.
- Каким образом возник этот импульс?
- Помимо новых компетенций, у нас появились и новые знакомства. Мы начали взаимодействовать с разными научными организациями. Тем более что атмосфера в технопарке всячески всему этому способствует. В результате благодаря кураторству представителя Дальневосточного отделения РАН "ПРОММЕТЭКС" запустил линейку добавок на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ). Этот материал широко применяется в быту, отличается низким коэффициентом трения. С помощью определенной технологии диспергируется в различные базовые материалы (их диапазон очень широк, это масла, растворители и т.д.). Как итог - сохранение, увеличение срока службы дизельных, 2-тактных и 4-тактных двигателей, подшипников, карданных передач, коробок передач (АКПП, МКПП), раздаточных коробок, редукторов, штамповочных станков и промышленного оборудования. Кроме того, добавки на основе ПТФЭ могут быть разведены с лакокрасочными материалами. Это позволяет защитить различные комплектующие от коррозии и агрессивных сред, ультрафиолетового излучения, кислот, щелочей и т.д.
А совместно с Академией наук Беларуси при поддержке Института машиностроения Академии наук республики Беларусь мы дали старт проекту по газопламенному напылению и гиперзвуковой металлизации, суть которой заключается в методе высокоскоростного нанесения различных износо-коррозионностойких металлических покрытий, необходимого для восстановления изношенных частей механизмов. Это могут быть различные посадочные места, валы и т.д. Эта технология в два-три раза дешевле аналогов и актуальна в условиях санкций и сложных экономических обстоятельств в стране. Кстати, с этой инновацией мы стали резидентами Сколково. Защитили данный проект в прошлом году, что было отнюдь не просто.
- Как строится взаимодействие с научными учреждениями в рамках реализации обоих проектов?
- Работая над линейкой антифрикционных добавок, газопламенным напылением и гиперзвуковой металлизацией, мы проводили много встреч с выездом наших специалистов в научные учреждения во Владивосток и Минск. Принимали гостей и у себя. Совместными усилиями специалистов с обеих сторон удалось выявить ряд преимуществ исследуемых нами материалов, необходимых в производстве.
Самый важный этап во всем этом процессе - обмен опытом, результатами наработок друг с другом. Полученные нами продукты уже совместно запатентованы. В настоящий момент они находятся на стадии сертификации.
- Есть ли уже интерес со стороны потенциальных заказчиков?
- Да. Нашими новыми направлениями работы заинтересовался ряд компаний. В их числе РЖД, Институт экологии Волжского бассейна, морские порты, производители масел и красок, предприятия машиностроения.
Мы понимаем, что не все инновационные проекты доходят до стадии масштабирования, тем не менее прогнозируем, что те, с которыми "ПРОММЕТЭКС" заявился, жизнеспособны. Необходимо время, чтобы они выстрелили. Потребителям нужно распробовать продукт. Но при этом их не должен "бодрить" высокий ценник. Над этим вопросом мы сейчас и работаем. Чем больший объем продукции будем реализовывать, тем более конкурентоспособную цену сможем обеспечить.
- В чем, на ваш взгляд, заключаются основные трудности в ходе масштабирования инновационного проекта?
- Необходимо обеспечить низкую себестоимость, собрать всю доказательную базу, подтверждающую лучшие характеристики материала по отношению к существующим аналогам при желательно похожих ценах, суметь обеспечить продвижение проекта. На все это нужно время и деньги.
Вообще, есть хорошая пословица - каждому овощу свое время. Кстати, примерно по такому принципу запустился проект, который у меня лежал в столе аж 10 лет. Наверное, все знают, видели и пользовались таблетками сухого горючего (они обычно имеют вес 10-15 граммов и произведены в Китае). Так вот, я решил таблетировать 200-250 граммов, улучшив состав продукта. В таблетку мы добавили некоторые ингредиенты, позволяющие ей гореть дольше 40 минут, при этом выделяя большее количество тепла. В итоге такой продукт оказался нужен нашим ребятам в зоне СВО. Нам уже поступила обратная связь с положительным отзывом. Таблетки получили рекомендацию от командования Вооруженных Сил РФ.
- Каким образом могут примяться эти таблетки в зоне специальной военной операции?
- Одна таблетка позволяет приготовить пищу и накормить в полевых условиях от четырех до восьми человек.
- Что служит для вас мотивом к генерации новых идей?
- Новые идеи появляются в процессе решения одной или нескольких задач. Иногда мы оказываемся в тупике и начинаем искать узких специалистов в каких-то областях. И нередко случается так, что их днем с огнем не сыщешь. Поэтому обращаемся за помощью к науке. Это необходимо, хотя процесс изысканий иногда и занимает довольно много времени и требует дополнительных затрат. Прибыли придут, нужно лишь немного подождать и приложить соответствующие усилия.
- Упор на использование научных разработок в бизнесе, сделанный "ПРОММЕТЭКСом", уже оправдал себя?
- Конечно. Масштабирование и реализация части патентов (их у нас восемь и все работающие) позволили нам увеличить производство автокомпонентов, изготовленных в рамках процесса импортозамещения, с 10 тыс. до 1,5 млн штук в месяц.
Ситуация немного изменилась с тех пор, как французские капиталисты ушли с рынка. Но мы не унываем. Несмотря на потерю большого объема заказов, мы не уволили ни одного работника. Вместо этого сконцентрировались на текущих проектах. И речь идет не только о тех, которые я вам озвучил ранее. Сейчас, например, в лаборатории Российских железных дорог тестируются наши эмали Fortol DS. Успешное прохождение этого "сита" позволит компании начать поставки красок в объеме, необходимом всей сети РЖД. Эмали "ПРОММЕТЭКСа" позволят заказчику красить вагоны вдвое реже, что сэкономит его средства. Также идет сертификация нового покрытия - Биозащитной полимерной композиции (БПК 300). Она является противообрастающей и предназначена для морских судов.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении