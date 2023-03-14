Владелец "ПРОММЕТЭКСа": "Прибыли от инноваций придут, нужно лишь время и усилия"

Компания "ПРОММЕТЭКС" специализируется на производстве химической и пластиковой продукции на основе современных научных разработок. Ее владелец и генеральный директор Ахнаф Гарифуллин рассказал о том, как развивается бизнес, ориентированный на инновации, и о трудностях, связанных с выводом новых продуктов на рынок.

- В последние годы "ПРОММЕТЭКС" активно занимается собственными разработками. Что побудило компанию выставить ориентир на инновации?

- Такой ориентир мы выставили еще в период, когда "ПРОММЕТЭКС" позиционировал себя как производитель и поставщик различной продукции для АвтоВАЗа и Альянса Renault-Nissan. Соответствующий статус у компании был до 2022 года.

В свое время альянс ввозил из-за рубежа (в основном из Румынии) большое количество мелких разовых деталей из пластика. Имея малый вес, при перевозке эти комплектующие ввиду сложных логистических цепочек "влетали" потребителю в "копеечку". Тогда мы предложили локализовать эти конвейерные позиции на нашей производственной площадке. В итоге специалистам компании удалось не только доработать конструкцию деталей, улучшив их потребительские свойства, но и снизить их стоимость почти на 50%. Таким образом, заказчик получил качественные, недорогие и локализованные детали у себя под боком.

В процессе реализации этого проекта мы пришли к выводу, что для решения новых задач не обязательно приобретать дорогое оборудование. Поэтому пошли от обратного и сначала спроектировали узлы под конкретную задача (операцию), соединив их в одну технологическую линию, тем самым оптимизировали процесс. В итоге, кроме импортозамещенных деталей с низкой себестоимостью, бонусом получили оборудование с возможностью производить аналогичные заглушки.

А уже в 2017 году у "ПРОММЕТЭКСа" появилась возможность стать резидентом технопарка "Жигулевская Долина", что дало новый импульс другим, более наукоемким и технологичным направлениям.

- Каким образом возник этот импульс?

- Помимо новых компетенций, у нас появились и новые знакомства. Мы начали взаимодействовать с разными научными организациями. Тем более что атмосфера в технопарке всячески всему этому способствует. В результате благодаря кураторству представителя Дальневосточного отделения РАН "ПРОММЕТЭКС" запустил линейку добавок на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ). Этот материал широко применяется в быту, отличается низким коэффициентом трения. С помощью определенной технологии диспергируется в различные базовые материалы (их диапазон очень широк, это масла, растворители и т.д.). Как итог - сохранение, увеличение срока службы дизельных, 2-тактных и 4-тактных двигателей, подшипников, карданных передач, коробок передач (АКПП, МКПП), раздаточных коробок, редукторов, штамповочных станков и промышленного оборудования. Кроме того, добавки на основе ПТФЭ могут быть разведены с лакокрасочными материалами. Это позволяет защитить различные комплектующие от коррозии и агрессивных сред, ультрафиолетового излучения, кислот, щелочей и т.д.

А совместно с Академией наук Беларуси при поддержке Института машиностроения Академии наук республики Беларусь мы дали старт проекту по газопламенному напылению и гиперзвуковой металлизации, суть которой заключается в методе высокоскоростного нанесения различных износо-коррозионностойких металлических покрытий, необходимого для восстановления изношенных частей механизмов. Это могут быть различные посадочные места, валы и т.д. Эта технология в два-три раза дешевле аналогов и актуальна в условиях санкций и сложных экономических обстоятельств в стране. Кстати, с этой инновацией мы стали резидентами Сколково. Защитили данный проект в прошлом году, что было отнюдь не просто.

- Как строится взаимодействие с научными учреждениями в рамках реализации обоих проектов?

- Работая над линейкой антифрикционных добавок, газопламенным напылением и гиперзвуковой металлизацией, мы проводили много встреч с выездом наших специалистов в научные учреждения во Владивосток и Минск. Принимали гостей и у себя. Совместными усилиями специалистов с обеих сторон удалось выявить ряд преимуществ исследуемых нами материалов, необходимых в производстве.

Самый важный этап во всем этом процессе - обмен опытом, результатами наработок друг с другом. Полученные нами продукты уже совместно запатентованы. В настоящий момент они находятся на стадии сертификации.

- Есть ли уже интерес со стороны потенциальных заказчиков?

- Да. Нашими новыми направлениями работы заинтересовался ряд компаний. В их числе РЖД, Институт экологии Волжского бассейна, морские порты, производители масел и красок, предприятия машиностроения.

Мы понимаем, что не все инновационные проекты доходят до стадии масштабирования, тем не менее прогнозируем, что те, с которыми "ПРОММЕТЭКС" заявился, жизнеспособны. Необходимо время, чтобы они выстрелили. Потребителям нужно распробовать продукт. Но при этом их не должен "бодрить" высокий ценник. Над этим вопросом мы сейчас и работаем. Чем больший объем продукции будем реализовывать, тем более конкурентоспособную цену сможем обеспечить.

- В чем, на ваш взгляд, заключаются основные трудности в ходе масштабирования инновационного проекта?

- Необходимо обеспечить низкую себестоимость, собрать всю доказательную базу, подтверждающую лучшие характеристики материала по отношению к существующим аналогам при желательно похожих ценах, суметь обеспечить продвижение проекта. На все это нужно время и деньги.

Вообще, есть хорошая пословица - каждому овощу свое время. Кстати, примерно по такому принципу запустился проект, который у меня лежал в столе аж 10 лет. Наверное, все знают, видели и пользовались таблетками сухого горючего (они обычно имеют вес 10-15 граммов и произведены в Китае). Так вот, я решил таблетировать 200-250 граммов, улучшив состав продукта. В таблетку мы добавили некоторые ингредиенты, позволяющие ей гореть дольше 40 минут, при этом выделяя большее количество тепла. В итоге такой продукт оказался нужен нашим ребятам в зоне СВО. Нам уже поступила обратная связь с положительным отзывом. Таблетки получили рекомендацию от командования Вооруженных Сил РФ.

- Каким образом могут примяться эти таблетки в зоне специальной военной операции?

- Одна таблетка позволяет приготовить пищу и накормить в полевых условиях от четырех до восьми человек.

- Что служит для вас мотивом к генерации новых идей?

- Новые идеи появляются в процессе решения одной или нескольких задач. Иногда мы оказываемся в тупике и начинаем искать узких специалистов в каких-то областях. И нередко случается так, что их днем с огнем не сыщешь. Поэтому обращаемся за помощью к науке. Это необходимо, хотя процесс изысканий иногда и занимает довольно много времени и требует дополнительных затрат. Прибыли придут, нужно лишь немного подождать и приложить соответствующие усилия.

- Упор на использование научных разработок в бизнесе, сделанный "ПРОММЕТЭКСом", уже оправдал себя?

- Конечно. Масштабирование и реализация части патентов (их у нас восемь и все работающие) позволили нам увеличить производство автокомпонентов, изготовленных в рамках процесса импортозамещения, с 10 тыс. до 1,5 млн штук в месяц.

Ситуация немного изменилась с тех пор, как французские капиталисты ушли с рынка. Но мы не унываем. Несмотря на потерю большого объема заказов, мы не уволили ни одного работника. Вместо этого сконцентрировались на текущих проектах. И речь идет не только о тех, которые я вам озвучил ранее. Сейчас, например, в лаборатории Российских железных дорог тестируются наши эмали Fortol DS. Успешное прохождение этого "сита" позволит компании начать поставки красок в объеме, необходимом всей сети РЖД. Эмали "ПРОММЕТЭКСа" позволят заказчику красить вагоны вдвое реже, что сэкономит его средства. Также идет сертификация нового покрытия - Биозащитной полимерной композиции (БПК 300). Она является противообрастающей и предназначена для морских судов.