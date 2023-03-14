Самарцы создали платформу для дистанционного обучения, считывающую рукописный текст

В Самаре разработали уникальную платформу для дистанционного обучения — систему chattern, в режиме онлайн считывающую рукописный текст. Она позволяет репетитору и ученику не тратить время на набор информации на клавиатуре, а писать ручкой в тетради. Обычное видео-изображение листа с записями можно перевести в цифровой режим и вместе с учеником его редактировать. Так к оцифровке письма не подходил еще никто в мире. Даже термина для этой технологии пока не существует — сами разработчики называют ее "измененная реальность". Возможности платформы уже используют репетиторы Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Новосибирска, Астрахани и других городов РФ.
Для работы с системой нужен компьютер и мобильный телефон с камерой — даже самый простой. Спецпрограммы не нужны — система работает прямо в браузере — при выходе на сайт Чаттерн.ру.
Сейчас платформа работает бесплатно. Каждый урок записывается и его можно пересмотреть. Регистрация для участия не нужна, а длительность занятия не ограничена. Чаттерн использует технологию прямого соединения, и так как сигнал идет напрямую от пользователя к пользователю, без сервера, качество звука и картинки на платформе зачастую лучше, чем у аналогов.
"В будущем мы планируем продолжить сотрудничество с фондом. Сейчас наше приложение рассчитано на двух пользователей — на репетитора и ученика. В наши планы входит разработка многопользовательской версии на школы и вузы", — говорит разработчик платформы Чаттерн Наталья Онучак.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.