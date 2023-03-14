Самарцы создали платформу для дистанционного обучения, считывающую рукописный текст

В Самаре разработали уникальную платформу для дистанционного обучения — систему chattern, в режиме онлайн считывающую рукописный текст. Она позволяет репетитору и ученику не тратить время на набор информации на клавиатуре, а писать ручкой в тетради. Обычное видео-изображение листа с записями можно перевести в цифровой режим и вместе с учеником его редактировать. Так к оцифровке письма не подходил еще никто в мире. Даже термина для этой технологии пока не существует — сами разработчики называют ее "измененная реальность". Возможности платформы уже используют репетиторы Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Новосибирска, Астрахани и других городов РФ.

Для работы с системой нужен компьютер и мобильный телефон с камерой — даже самый простой. Спецпрограммы не нужны — система работает прямо в браузере — при выходе на сайт Чаттерн.ру.

Сейчас платформа работает бесплатно. Каждый урок записывается и его можно пересмотреть. Регистрация для участия не нужна, а длительность занятия не ограничена. Чаттерн использует технологию прямого соединения, и так как сигнал идет напрямую от пользователя к пользователю, без сервера, качество звука и картинки на платформе зачастую лучше, чем у аналогов.

"В будущем мы планируем продолжить сотрудничество с фондом. Сейчас наше приложение рассчитано на двух пользователей — на репетитора и ученика. В наши планы входит разработка многопользовательской версии на школы и вузы", — говорит разработчик платформы Чаттерн Наталья Онучак.