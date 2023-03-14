ВТБ в Самарской области увеличил выдачи ипотеки в феврале вдвое

По итогам февраля более 280 ипотечных заемщиков Самарской области оформили в ВТБ жилищные кредиты. Объем сделок составил 1 млрд рублей, что более чем в два раза превышает результат января. Поддержку рынку оказали реализация льготной ипотеки, ввод девелоперами новых объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 14% выше.

ВТБ за первые два месяца 2023 года оформили более 400 жилищных кредитов на 1,47 млрд рублей. Средний чек составил порядка 3,6 млн рублей, увеличившись за год примерно на 30%.

В феврале основным спросом самарцев пользовалось готовое жилье — его доля в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля превысила 70%. Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась "семейная ипотека": на нее пришлось 60% всех выдач по программам господдержки. Второй по популярности программой "Ипотека с господдержкой-2020" воспользовались 40% заемщиков, оформивших льготные кредиты.

"В последний зимний месяц мы отмечаем заметное оживление на региональном рынке недвижимости. Основной спрос формировался в сегменте готового жилья, а каждая четвертая ипотека была выдана по госпрограммам, которые привлекают самарцев сниженной ставкой. В феврале мы зафиксировали двукратный рост заявок на ИТ-ипотеку, условия по которой были существенно расширены в начале месяца. Перезапуск программы для самозанятых позволил привлечь клиентов, которые обращаются за получением жилищного кредита с сокращенным пакетом документов. Мы ожидаем, что в марте спрос на ипотеку продолжит свою позитивную динамику. При этом основной интерес заемщиков по прежнему будет концентрироваться в сегменте вторичной недвижимости", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Ранее в марте ВТБ скорректировал ставку по ипотеке на квартиры площадью от 85 кв. метров. Скидка может быть суммирована с другими дисконтами, в результате максимальное снижение ставки по жилищному кредиту в ВТБ теперь достигает 0,5 п. п. Одновременно банк уменьшил минимальный уровень первого взноса для всех заемщиков: в рамках собственных программ — до 10% при покупке квартир и частных домов, по программам господдержки — до 15% при приобретении домов и таунхаусов.