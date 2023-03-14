В Самарской области за два года построят девять новых школ

За ближайшие два года в Самарской области намерены построить девять новых школ. Об этом стало известно в ходе совещания, которое во вторник, 14 марта, провел первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов.
В совещании приняли участие руководители трех крупнейших муниципалитетов - Самары, Тольятти и Сызрани, представители экспертных организаций, проектных учреждений, крупнейших строительных компаний, ресурсоснабжающих организаций, регионального министерства строительства, министерства экономического развития и инвестиций, министерства образования и науки.
"В течение этого и следующего года мы планируем ввести в эксплуатацию девять новых школ. Шесть образовательных учреждений будут построены в рамках концессионных соглашений, два - с привлечением средств регионального и федерального бюджетов и одна - в селе Тимофеевка Ставропольского района - за счет средств областного бюджета. Темпы строительства разные, есть школы высокой степени готовности. Цель нашей встречи сегодня - обсудить проблемные вопросы, найти решения, выяснить, насколько хорошо выстроено взаимодействие всех участников процесса: муниципалитетов, подрядчиков, проектировщиков, экспертизы, ресурсоснабжающих организаций", - сообщил Виктор Кудряшов, начиная совещание.
Четыре из шести школ, которые строятся на условиях государственно-частного партнерства, совместно с ООО "ПроШкола", структурой государственного института развития ВЭБ.РФ, планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.
Это в первую очередь школа в селе Лопатино, которая примет детей жилого микрорайона Южный город. С этого объекта началась реализация масштабного проекта по строительству школ в рамках ГЧП.
Как сообщил представитель подрядной организации - группы компаний "Древо", строительная готовность школы составляет 67%. Перед началом зимнего периода здание было подключено к теплу, к сетям водоснабжения и водоотведения, электросетям. На первом этаже будущей школы идут отделочные работы, на 70% завершено утепление фасада. Все строительные материалы, необходимые для продолжения работ, закуплены. Строительство идет по графику, на объекте ежедневно заняты порядка 400 человек.
"Концессионную" школу на 1100 учебных мест в жилищном комплексе "Волгарь" предполагается построить ударными темпами - за строительный сезон выполнить весь комплекс работ и ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Завершается экспертиза проекта, расчищается площадка, идут подготовительные работы.
В сжатые сроки подрядчики готовы реализовать еще один концессионный проект - строительство школы в жилом микрорайоне Крутые Ключи" Красноглинского района Самары. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение будет готово принять 550 учеников. Здесь также заканчиваются работы по подготовке участка, заключаются договоры на технологическое присоединение с газо-, электро- и водоснабжающими организациями.
В настоящее время идет процедура экспертизы проектно-сметной документации. В мае начнется активная фаза строительно-монтажных работ. Завершить их планируют в конце года. Председатель областного правительства поручил сформировать пошаговый график работ и тщательно контролировать его исполнение.
На совещании обсудили также строительство школы в районе улиц Лейтенанта Шмидта - Ново-Садовой областного центра. Здесь идет подготовка площадки, решаются вопросы выноса коммуникаций.
Совсем немного времени остается до ввода в эксплуатацию одной из самых больших школ области - в 20-м квартале Автозаводского района Тольятти. Она готовится принять 1600 учеников. Строительно-монтажные работы здесь завершены на 100%, еще осенью были выполнены благоустройство и подключение к сетям ресурсоснабжения. В здании собирают и расставляют мебель, монтируют оборудование. Подрядчики говорят о готовности ввести объект в эксплуатацию в запланированный срок - к 1 июля.
В этом году в Автозаводском районе Тольятти разворачивается строительство еще двух школ - в 18 и 14А кварталах.
Школу в 18-м квартале на улице 70 лет Октября на 675 учебных мест готовятся построить в этом году, а образовательное учреждение на улице 40 лет Победы - в следующем. Обе школы возводятся в рамках государственно-частного партнерства.
Школа в селе Тимофеевка Ставропольского района на 450 учебных мест строится за счет средств областного бюджета. К настоящему времени уровень технической готовности здания составляет 45 процентов. Виктор Кудряшов подчеркнул: задача ввода школы в эксплуатацию к началу учебного года остается на повестке.
Одна из самых больших школ области - на 1500 учебных мест - строится в Сызрани на улице Карла Маркса. Муниципалитетом заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству здания. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце будущего года.
"Коллеги, степень ответственности мы все понимаем. Региону нужны новые школы, комфортные и современные учебные места. Проекты должны быть реализованы в сжатые сроки, времени у нас немного. Прошу внимательно контролировать ход работ. Всю необходимую поддержку по координации усилий различных ведомств правительство будет оказывать", - подчеркнул, обращаясь к главам муниципалитетов, Виктор Кудряшов.
Напомним, в текущем году в области предполагается ввести в эксплуатацию 24 крупных объекта социального назначения.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.