В Самарской области за два года построят девять новых школ

За ближайшие два года в Самарской области намерены построить девять новых школ. Об этом стало известно в ходе совещания, которое во вторник, 14 марта, провел первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

В совещании приняли участие руководители трех крупнейших муниципалитетов - Самары, Тольятти и Сызрани, представители экспертных организаций, проектных учреждений, крупнейших строительных компаний, ресурсоснабжающих организаций, регионального министерства строительства, министерства экономического развития и инвестиций, министерства образования и науки.

"В течение этого и следующего года мы планируем ввести в эксплуатацию девять новых школ. Шесть образовательных учреждений будут построены в рамках концессионных соглашений, два - с привлечением средств регионального и федерального бюджетов и одна - в селе Тимофеевка Ставропольского района - за счет средств областного бюджета. Темпы строительства разные, есть школы высокой степени готовности. Цель нашей встречи сегодня - обсудить проблемные вопросы, найти решения, выяснить, насколько хорошо выстроено взаимодействие всех участников процесса: муниципалитетов, подрядчиков, проектировщиков, экспертизы, ресурсоснабжающих организаций", - сообщил Виктор Кудряшов, начиная совещание.

Четыре из шести школ, которые строятся на условиях государственно-частного партнерства, совместно с ООО "ПроШкола", структурой государственного института развития ВЭБ.РФ, планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Это в первую очередь школа в селе Лопатино, которая примет детей жилого микрорайона Южный город. С этого объекта началась реализация масштабного проекта по строительству школ в рамках ГЧП.

Как сообщил представитель подрядной организации - группы компаний "Древо", строительная готовность школы составляет 67%. Перед началом зимнего периода здание было подключено к теплу, к сетям водоснабжения и водоотведения, электросетям. На первом этаже будущей школы идут отделочные работы, на 70% завершено утепление фасада. Все строительные материалы, необходимые для продолжения работ, закуплены. Строительство идет по графику, на объекте ежедневно заняты порядка 400 человек.

"Концессионную" школу на 1100 учебных мест в жилищном комплексе "Волгарь" предполагается построить ударными темпами - за строительный сезон выполнить весь комплекс работ и ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Завершается экспертиза проекта, расчищается площадка, идут подготовительные работы.

В сжатые сроки подрядчики готовы реализовать еще один концессионный проект - строительство школы в жилом микрорайоне Крутые Ключи" Красноглинского района Самары. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение будет готово принять 550 учеников. Здесь также заканчиваются работы по подготовке участка, заключаются договоры на технологическое присоединение с газо-, электро- и водоснабжающими организациями.

В настоящее время идет процедура экспертизы проектно-сметной документации. В мае начнется активная фаза строительно-монтажных работ. Завершить их планируют в конце года. Председатель областного правительства поручил сформировать пошаговый график работ и тщательно контролировать его исполнение.

На совещании обсудили также строительство школы в районе улиц Лейтенанта Шмидта - Ново-Садовой областного центра. Здесь идет подготовка площадки, решаются вопросы выноса коммуникаций.

Совсем немного времени остается до ввода в эксплуатацию одной из самых больших школ области - в 20-м квартале Автозаводского района Тольятти. Она готовится принять 1600 учеников. Строительно-монтажные работы здесь завершены на 100%, еще осенью были выполнены благоустройство и подключение к сетям ресурсоснабжения. В здании собирают и расставляют мебель, монтируют оборудование. Подрядчики говорят о готовности ввести объект в эксплуатацию в запланированный срок - к 1 июля.

В этом году в Автозаводском районе Тольятти разворачивается строительство еще двух школ - в 18 и 14А кварталах.

Школу в 18-м квартале на улице 70 лет Октября на 675 учебных мест готовятся построить в этом году, а образовательное учреждение на улице 40 лет Победы - в следующем. Обе школы возводятся в рамках государственно-частного партнерства.

Школа в селе Тимофеевка Ставропольского района на 450 учебных мест строится за счет средств областного бюджета. К настоящему времени уровень технической готовности здания составляет 45 процентов. Виктор Кудряшов подчеркнул: задача ввода школы в эксплуатацию к началу учебного года остается на повестке.

Одна из самых больших школ области - на 1500 учебных мест - строится в Сызрани на улице Карла Маркса. Муниципалитетом заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству здания. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце будущего года.

"Коллеги, степень ответственности мы все понимаем. Региону нужны новые школы, комфортные и современные учебные места. Проекты должны быть реализованы в сжатые сроки, времени у нас немного. Прошу внимательно контролировать ход работ. Всю необходимую поддержку по координации усилий различных ведомств правительство будет оказывать", - подчеркнул, обращаясь к главам муниципалитетов, Виктор Кудряшов.

Напомним, в текущем году в области предполагается ввести в эксплуатацию 24 крупных объекта социального назначения.