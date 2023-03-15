16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Байконура Суд обязал самарский "Прогресс" компенсировать 2,7 млрд убытков "Роскосмосу" Самарский "Союз-2.1а" успешно вывел на орбиту космический грузовик "Прогресс МС-22" На Байконуре завершили сборку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-22" Роскосмос принял эскизный проект ракеты "Амур-СПГ"

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Олег Горячкин (ПГУТИ): "Мы работаем над радарным комплексом для беспилотника"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 2740
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса представляют собой незаменимый инструмент изучения и постоянного мониторинга планеты, помогающий эффективно управлять ее ресурсами. Системы радиолокационного ДЗЗ разрабатываются в центре, базирующемся в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). О работе центра рассказал в интервью его руководитель, проректор вуза по научной работе и действительный член Российской Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, д.т.н., профессор Олег Горячкин.

- Какие задачи стоят перед Центром радиолокационного дистанционного зондирования Земли (ЦР ДЗЗ)?

- Центр ДЗЗ был создан с целью обеспечения государственных структур и частных компаний информацией, основанной на анализе спутниковых данных, полученных в ходе дистанционного зондирования Земли в радиодиапазоне. В задачи центра входят также собственно разработка новых методов и технологий радиолокационного ДЗЗ, улучшение качества анализа и дешифровки получаемой информации. Кроме того, это и обеспечение экспериментальными данными научных исследований, а также использование этих данных и методов в учебном процессе.

- В чем суть радиолокационного дистанционного зондирования земли? Где применяется эта технология?

- Сами технологии всем хорошо известны. Наверное, все знают, что в космосе на орбите Земли летает много космических аппаратов и спутников. Одни фотографируют земную поверхность в обычном диапазоне, передавая космические снимки высокой четкости, другие делают такие же снимки, только в радиодиапазоне.

Большая часть космических аппаратов с возможностью съемки в радиодиапазоне принадлежит Германии, США, Израилю, Италии, Китаю, Испании и Бразилии. К сожалению, среди этих стран пока нет России, но мы надеемся, что в будущем эта ситуация изменится.

До сегодняшнего момента наш центр был ориентирован на работу с данными иностранных спутников. У нас есть соответствующее программное обеспечение для обработки радиоснимков. Это собственное ПО, а также ПО российского производства. В 2009 году мы закупили его у АО "Ракурс" (один из признанных лидеров в области геоинформатики, цифровой фотограмметрии и дистанционного зондирования. Компания располагает собственными уникальными программными разработками, известными под торговой маркой PHOTOMOD. - Прим. ред.).

Радарный беспилотник в полете

- В каком виде вы получаете информацию со спутника? В чем преимущества метода ДЗЗ в радиодиапазоне?

- Технология ДЗЗ в радиодиапазоне позволяет совершать съемку в любых условиях - ночью и днем в условиях облачности, дождя или снега. В радиодиапазоне это не является проблемой. Космический спутник передает сигнал - радиоголограмму. Он приходит в приемный пункт на Земле и дешифрует информацию. В частности, мы получали информацию у компании, расположенной в Германии. Тут радиоголограмма превращается в изображение и уже потом продается любым заинтересованным лицам. Для своих исследований мы покупали такую информацию просто как коммерческие потребители. Часть информации нам предоставили в рамках научного сотрудничества бесплатно.

- Снимки передают только изображение поверхности?

- Кроме самих снимков, радарная технология позволяет строить рельеф местности с точностью до трех-пяти метров. Это сопоставимо с лучшими оптическими системами. Добавьте к этому еще всепогодность и круглосуточность съемки.

Более того, радарные технологии позволяют измерять подвижность местности с точностью до миллиметра. Для этого берется базовая картинка рельефа и на нее накладывается еще одна. Разницу этих рельефов с точностью до миллиметров можно рассмотреть. Для отработки этих технологий мы используем специальные уголковые отражатели. Из космоса можно контролировать, насколько такой уголок "ходит" вместе с Землей. Такую информацию можно использовать для контроля состояния плотин, высотных домов, крупногабаритных сооружений.

- В чем именно состоит интерес Центра ДЗЗ при ПГУТИ к этой технологии?

- Наши исследования сегодня затрагивают технологии и методы дешифровки информации, передаваемой со спутников. Это очень трудоемкий и сложный процесс. Я сам занимаюсь этим всю свою жизнь. Я участвовал в создании первых советских космических радаров, первых российских цифровых радаров с высоким разрешением, установленных на самолетах. Много лет курировал разработку радаров, работая ведущим радарным инженером в ЦСКБ "Прогресс".

Если говорить о радарных системах, то они очень разные и зависят от того, в каком диапазоне частот работают. Приведу пример. Если взять снимок современного космического радара в сантиметровом диапазоне (просто картинку), то мы увидим рельеф, лес и деревья. Но если, например, танк заедет под дерево, то его уже не видно. Такая съемка отображает только верхнюю границу с воздуха. Поэтому многих интересуют радары других диапазонов, которые могут проникать не только через листву, но и желательно под землю.

Радиолокационное изображение г. Самара, цвет – высота

- Есть ли выделенная частота, на которой вы можете работать?

- Да, есть разрешенная радиополоса, с которой мы работаем в диапазоне 145 МГц. Тут используются метровые волны, которые могут проникать и под землю, если не очень влажно. Но есть нюанс - итоговая картинка под землей и на земле сливается. Границу поверхности приходится определять по косвенным признакам. Для науки здесь много вопросов, их мы и пытаемся решить. В целом могу с уверенностью сказать, что мир стоит на пороге большого открытия, которое подтолкнет к массовому применению технологий радиовидения в быту, как это случилось в свое время со спутниковыми системами навигации "ГЛОНАСC" и GPS.

- Помимо дешифровки и обработки получаемой со спутника информации, пробовали ли вы применить свои разработки в других аспектах этой тематики?

- Мы пытались создавать собственные средства ДЗЗ различного вида, в том числе и космические. В 2010 году мы начали разработку экспериментального радара для проведения исследований. В состав аппаратуры входили бортовой передатчик и наземный комплекс приема обработки. Идея предполагала создание бистатической радиолокационной системы, когда из космоса на Землю направляются лучи в радиодиапазоне, а наземные средства собирают отраженные сигналы и по ним строят изображения. На разработку оборудования мы потратили около пяти лет. Наша аппаратура была запущена в 2015 году на спутнике "АИСТ-2Д", собранном АО РКЦ "Прогресс". К сожалению, передатчик радара не включился на орбите, и для экспериментов использовалась только наземная аппаратура.

- Как жаль! Удалось понять причину отсутствия сигнала? Проводились ли какие-то опытные испытания?

- Причину сложно установить. Конечно, мы проводили испытания на подобной аппаратуре в наземных условиях. Тогда радиолокационное изображение местности велось с движущегося автомобиля, на борту которого был установлен передатчик. Приемный пункт устанавливался где-то в стороне в виде мачты или приемной антенны. В таких условиях мы отработали технологию и одновременно получили собственные средства ДЗЗ.

- Расскажите, пожалуйста, еще о собственных разработках.

- Проведение тестовых испытаний космического радара подтолкнуло нас к созданию мобильного радиолокационного комплекса для использования при передвижении на автомобиле или вертолете, малой авиации. Для его тестирования мы выезжали на машине на какую-нибудь возвышенность и проводили исследования. Вся эта эпопея окончилась разработкой радарного комплекса для беспилотника. Над ним мы сейчас и работаем. Он в принципе уже собран и действует, проводится стадия летных испытаний, но в связи с запретом на полеты беспилотников процесс немного затормозился. Тут мы надеемся на поддержку губернатора Дмитрия Азарова - он обещал помочь.

- Как давно вы занимаетесь беспилотниками?

- С 2015 года мы работаем по этому направлению. В основном нас интересуют грузоподъемные беспилотники с массой более 15 кг, необходимые для переноса аппаратуры. Нужно их дорабатывать в плане устойчивости в полете и электромагнитной совместимости, так как на борт ставится довольно мощный передатчик. Беспилотник готов и оборудован всем необходимым, остались летные испытания.

Космический аппарат «Аист-2Д»

- Можете ли вы рассчитывать на поддержку государства? Есть ли какие-то программы или проекты, позволяющие получить грант на разработку данного направления?

- Государство предоставляет довольно много возможностей для проектов, ориентированных на сферу массового потребления. Речь идет об инновационных проектах с идеей, в результате которой появится массовый продукт или на его основе начнется хозяйственная жизнь. На такие проекты государство выделяет огромные средства и усилия. Это понятно, так как позволяет запустить микроэкономику. Но наши проекты пока не ориентированы на массового потребителя.

- Удалось ли вам коммерциализировать вашу деятельность?

- Коммерциализация деятельности для нас никогда не была самоцелью - мы все-таки научная организация. А вот предоставить потенциальным потребителям доступ к прорывным технологиям и решить совместно с ними практическую задачу нам было интересно. Например, компания “СМАРТС”, будучи тогда еще оператором связи, высказала заинтересованность в оптимальном размещении своих базовых станций для обеспечения наилучшего покрытия сети. Для этого компания запросила информацию с коррекцией рельефа, где было бы видно, где построили новые здания, где срубили деревья. Было еще несколько обращений от телекоммуникационных компаний, для которых мы выполняли похожую работу, делали высотные модели Самары и Казани.

Кроме того, результаты метода дистанционного зондирования часто применяются в сельском хозяйстве, геодезии, картографировании, мониторинге поверхности суши и водной поверхности, а также слоев атмосферы.

- Много ли подобных центров в России?

- Таких центров, специализирующихся на радиолокационных технологиях, как у нас, немного. Обычно это приемные пункты спутниковой информации оптического диапазона. Такой приемный пункт есть в Самарском университете. При этом они располагают возможностью приема сигнала непосредственно с канадского радиолокационного спутника RadarSat. Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦОМЗ, входит в госкорпорацию Роскосмос) располагает информацией сразу с нескольких отечественных спутников. Четыре приемных центра - в Москве, Иркутске, Магадане и Мегионе - есть у группы компаний "СКАНЭКС", занимающейся не только обработкой изображений, но и разработкой, производством и внедрением технологий для работы с получаемыми изображениями Земли из космоса и оперативного доступа к ним.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2