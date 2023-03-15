Лыжники Самаранефтегаза стали серебряными призерами Зимних спортивных игр НК "Роснефть"

Спортсмены АО "Самаранефтегаз" заняли второе общекомандное место в лыжных гонках на XI Зимних спортивных играх ПАО "НК "Роснефть". Соревнования проходили в Красноярске со 2 по 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В играх участвовали 38 команд из пяти федеральных округов, всего на турнир заявилось более 600 спортсменов. Они боролись за медали в трёх видах спорта: хоккей, лыжи и биатлон. Призеров и победителей отметили дипломами, денежными сертификатами, медалями и кубками.

На торжественном открытии XI Зимних спортивных игр исполняющий обязанности генерального директора "РН-Ванкор" Степан Жданов, обращаясь к участникам и гостям, подчеркнул, что спортивные игры — важная часть корпоративной культуры компании. Он пожелал всем участникам олимпийского настроения, больших побед, спортивных рекордов и достижений.

Отстаивать честь предприятия на спортивных играх от АО "Самаранефтегаз" отправились 17 человек: 12 хоккеистов, 4 лыжника и руководитель команды. В корпоративных соревнованиях команда "Самаранефтегаз" принимают участие с 2011 года, ежегодно завоевывая множество золотых, серебряных и бронзовых медалей.

На этот раз трофей в Самару привезли лыжники: в последний день соревнований Михаил Сыскин, Денис Маматов, Ирина Скалднева и Анна Чапарина взяли второе место в общем зачете в индивидуальных гонках. За день до этого самарцы стали четвертыми в командной эстафете.

Хоккеисты Самаранефтегаза выиграли три игры из пяти. Команду из Тюменской области "Уватнефтегаз" удалось обыграть, забросив решающую шайбу всего за 9 секунд до финального свистка. Итоговый счет встречи установил нападающий Евгений Хрущев — 3:2. Затем самарцы со счетом 2:1 обыграли соперников из "НкНПЗ". Кроме того, хоккеисты Самаранефтегаза были сильнее "КНПЗ" — матч также закончился со счетом 2:1. Лучшим спортсменом команды стал вратарь Денис Канарейкин.

"Мы выиграли три игры из пяти, — рассказывает нападающий команды "Самаранефтегаз" Евгений Хрущев. — В двух проигранных матчах была равная борьба, но нашей команде немного не хватило удачи. Не сказать, что противники были лучше — силы оказались примерно равны. Но мы не отчаиваемся. На следующий год обязательно поеду на соревнования снова, буду отстаивать честь предприятия".

А вот биатлонистам Михаилу Сыскину и Анне Чапариной сильно не повезло с погодой: спортсмены стартовали во второй волне, когда поднялся сильный ветер. Закрывать мишени стало крайне тяжело, хоть стрельба и проходила из положения лежа. Впрочем, самарцы вполне достойно прошли всю трассу и, несмотря на погодные условия, обошли 24 команды.

В результате по итогам трех дней состязаний "Самаранефтегаз" занял общекомандное седьмое место. Тройку лидеров составили команды "Ангара", "Уфаоргсинтез" и "Удмуртнефть".

Стоит отметить, что на этот раз программа игр существенно отличалась от предыдущих лет. Было принято решение исключить соревнования конькобежцев и эстафету на санях, но добавить новую дисциплину для лыжников — биатлон. Кроме того, впервые за всю историю проведения спортивных игр турнир по хоккею прошел по швейцарской системе. Каждая команда провела 5 игр, а всего было сыграно 95 матчей.