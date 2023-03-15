16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская шпажистка Виолетта Бида взяла "бронзу" в Москве Тольяттинец Ильдар Минсафин - серебряный призер чемпионата ПФО по боксу Эдуард Латыпов выиграл спринт на заключительном этапе Кубка Содружества Анастасия Павлюченкова не будет выступать на турнирах в США ВК "Нова" проиграл уфимскому "Уралу"

Олимпийские Спорт

Лыжники Самаранефтегаза стали серебряными призерами Зимних спортивных игр НК "Роснефть"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Спортсмены АО "Самаранефтегаз" заняли второе общекомандное место в лыжных гонках на XI Зимних спортивных играх ПАО "НК "Роснефть". Соревнования проходили в Красноярске со 2 по 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

В играх участвовали 38 команд из пяти федеральных округов, всего на турнир заявилось более 600 спортсменов. Они боролись за медали в трёх видах спорта: хоккей, лыжи и биатлон. Призеров и победителей отметили дипломами, денежными сертификатами, медалями и кубками.

На торжественном открытии XI Зимних спортивных игр исполняющий обязанности генерального директора "РН-Ванкор" Степан Жданов, обращаясь к участникам и гостям, подчеркнул, что спортивные игры — важная часть корпоративной культуры компании. Он пожелал всем участникам олимпийского настроения, больших побед, спортивных рекордов и достижений.

Отстаивать честь предприятия на спортивных играх от АО "Самаранефтегаз" отправились 17 человек: 12 хоккеистов, 4 лыжника и руководитель команды. В корпоративных соревнованиях команда "Самаранефтегаз" принимают участие с 2011 года, ежегодно завоевывая множество золотых, серебряных и бронзовых медалей.

На этот раз трофей в Самару привезли лыжники: в последний день соревнований Михаил Сыскин, Денис Маматов, Ирина Скалднева и Анна Чапарина взяли второе место в общем зачете в индивидуальных гонках. За день до этого самарцы стали четвертыми в командной эстафете.

Хоккеисты Самаранефтегаза выиграли три игры из пяти. Команду из Тюменской области "Уватнефтегаз" удалось обыграть, забросив решающую шайбу всего за 9 секунд до финального свистка. Итоговый счет встречи установил нападающий Евгений Хрущев — 3:2. Затем самарцы со счетом 2:1 обыграли соперников из "НкНПЗ". Кроме того, хоккеисты Самаранефтегаза были сильнее "КНПЗ" — матч также закончился со счетом 2:1. Лучшим спортсменом команды стал вратарь Денис Канарейкин.

"Мы выиграли три игры из пяти, — рассказывает нападающий команды "Самаранефтегаз" Евгений Хрущев. — В двух проигранных матчах была равная борьба, но нашей команде немного не хватило удачи. Не сказать, что противники были лучше — силы оказались примерно равны. Но мы не отчаиваемся. На следующий год обязательно поеду на соревнования снова, буду отстаивать честь предприятия".

А вот биатлонистам Михаилу Сыскину и Анне Чапариной сильно не повезло с погодой: спортсмены стартовали во второй волне, когда поднялся сильный ветер. Закрывать мишени стало крайне тяжело, хоть стрельба и проходила из положения лежа. Впрочем, самарцы вполне достойно прошли всю трассу и, несмотря на погодные условия, обошли 24 команды.

В результате по итогам трех дней состязаний "Самаранефтегаз" занял общекомандное седьмое место. Тройку лидеров составили команды "Ангара", "Уфаоргсинтез" и "Удмуртнефть".

Стоит отметить, что на этот раз программа игр существенно отличалась от предыдущих лет. Было принято решение исключить соревнования конькобежцев и эстафету на санях, но добавить новую дисциплину для лыжников — биатлон. Кроме того, впервые за всю историю проведения спортивных игр турнир по хоккею прошел по швейцарской системе. Каждая команда провела 5 игр, а всего было сыграно 95 матчей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2