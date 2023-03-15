Банк "Открытие" вводит дополнительную скидку по ипотеке в размере 0,3% годовых

Клиенты банка "Открытие" (входит в группу ВТБ) могут оформить ипотечный кредит по классическим программам с дисконтом 0,3% годовых к базовым ставкам. Скидка предоставляется заемщикам при первоначальном взносе более 30% от стоимости жилья.

Скидка за первоначальный взнос от 30% теперь распространяется и на ипотечные кредиты по программам "Новостройка" и "Вторичное жилье". Ранее данный дисконт действовал только для льготных госпрограмм "Ипотека с господдержкой" и "Семейная ипотека".

Кроме того, ипотечные заемщики, которые выйдут на сделку по программам "Новостройка" и "Вторичное жилье" до 31 марта 2023 года, смогут воспользоваться еще одним дисконтом в размере 0,2% годовых. Таким образом ставка по классическим программам как для новостроек, так и для вторичного рынка может быть снижена до 10,39% годовых.

Программы "Новостройка" и "Вторичное жилье" позволяют купить квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости в многоквартирном доме. Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса — от 10%.

По программе "Семейная ипотека" семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, и семьи с двумя детьми до 18 лет, вне зависимости от даты их рождения, могут оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке по ставке от 5,5% годовых. "Ипотека с господдержкой" предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика по ставке от 7,5% годовых. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса. Максимальная сумма кредита по льготным программам — 12 миллионов рублей, срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15% до 80%.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.

С полными условиями и ставками ипотечных программ можно ознакомиться на сайте банка.