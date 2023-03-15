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ВТБ: россияне стали страховать жилье на бОльшие суммы

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Средний размер страхового покрытия для жилых помещений за год увеличился на 7% и достиг 1,5 млн рублей. Стоимость полиса для розничных клиентов ВТБ снизилась на 15% из-за корректировки тарифов. Чаще всего клиенты страхуют квартиры, при этом за год повысился спрос на страхование деревянных домов.

Всего в январе–феврале этого года клиенты ВТБ оформили свыше 22 тыс. страховок — это четверть от общего числа проданных полисов. Средняя стоимость одного договора составила 5,8 тыс. рублей — это на 15% меньше, чем годом ранее. При этом сумма страхового покрытия, которую выбирали пользователи, в среднем составляет сегодня 1,5 млн рублей, против 1,4 млн рублей год назад.

Чаще всего клиенты страхуют квартиры — на них в этом году приходится 89% оформляемых полисов на жилье. Остальные 11% — частные дома. При этом если в конце прошлого года на деревянные дома приходилась половина застрахованных домовладений, то в этом году на них оформлялось уже 62% полисов.

"По мере роста финансовой грамотности клиентов увеличивается их интерес к страховым продуктам. Причем в первую очередь люди страхуют здоровье и жилье — на них приходится более половины всех оформляемых полисов. Чаще всего при страховании жилья реализуются риски залива в квартирах и пожара — в частных домах. За год оценка возможного размера ущерба страхователями увеличилась, так как выросла стоимость ремонта. Однако благодаря снижению тарифов стоимость страховок для наших клиентов уменьшилась, и интерес к этому виду страхования увеличился", — комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления "Страхование" ВТБ.

В декабре 2022 года ВТБ предложил клиентам новый онлайн-продукт для страхования объектов недвижимости — "Страхование жилья". Пользователь получает возможность самостоятельно устанавливать максимальную сумму компенсации и таким образом выбирать комфортную стоимость страховки.

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