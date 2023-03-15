16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стильные итальянские кухонные ножи можно приобрести в "Пятерочке" всего за 99 рублей "Гиппократ" не признает претензий налоговиков на 60 млн рублей Благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" тольяттинская компания значительно улучшила свою работу Прокуратура хочет лишить "Берег-П" части участка в районе 5-й просеки Нацпроект "Производительность труда" помог самарской компании повысить качество обслуживания пассажиров

Государство и Бизнес Экономическая политика

Стало известно, в какие страны с бизнес-миссиями поедут самарские производители

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил экспортно ориентированных предпринимателей к участию в международных бизнес-миссиях. Действующие экспортёры и экспортно ориентированные предприниматели из Самарской области могут присоединиться к этим поездкам в составе региональных делегаций при содействии Центра поддержки экспорта.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Сбор заявок от желающих принять участие в поездках уже стартовал.

Бизнес-миссии состоятся в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". О необходимости поддержки экспортно-ориентированных предприятий неоднократно говорил Губернатор Дмитрий Азаров.

На 2023 год запланирован целый ряд международных встреч на территории дружественных стран. Самарские производители смогут посетить Узбекистан, Киргизию, Иран, Индию, Турцию, ОАЭ и Азербайджан. Участники бизнес-миссий смогут представить свою продукцию и найти новых зарубежных партнеров.

"В ходе международных бизнес-миссий наши производители могут презентовать свою продукцию сразу нескольким потенциальным партнерам и вернуться домой с предварительными договоренностями или подписанными контрактами, — рассказал Дмитрий Богданов. — Участники таких визитов могут познакомиться с условиями работы в конкретной стране, с конкретной компанией, чтобы эффективно и грамотно выстроить диалог для дальнейшего сотрудничества. Мы ежегодно проводим международные бизнес-миссии для наших экспортеров, чтобы помочь им расширить географию поставок и увеличить объем экспорта своих товаров и услуг".

Центр поддержки экспорта Самарской области помогает потенциальным и действующим экспортерам в поиске потенциальных партнеров, сопровождении экспортного контракта, размещении на международных торговых площадках, организации транспортировки продукции, предназначенной для экспорта и др.

Дополнительную информацию о том, как получить господдержку и стать участником предстоящих мероприятий, можно узнать на сайте mybiz63.ru, а также в Центре поддержки экспорта Самарской области: (846) 262 00 62, ул. Молодогвардейская, 211 (региональный центр "Мой бизнес"), Info@rus63.com.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2