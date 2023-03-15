Стало известно, в какие страны с бизнес-миссиями поедут самарские производители

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил экспортно ориентированных предпринимателей к участию в международных бизнес-миссиях. Действующие экспортёры и экспортно ориентированные предприниматели из Самарской области могут присоединиться к этим поездкам в составе региональных делегаций при содействии Центра поддержки экспорта.

Сбор заявок от желающих принять участие в поездках уже стартовал.

Бизнес-миссии состоятся в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". О необходимости поддержки экспортно-ориентированных предприятий неоднократно говорил Губернатор Дмитрий Азаров.

На 2023 год запланирован целый ряд международных встреч на территории дружественных стран. Самарские производители смогут посетить Узбекистан, Киргизию, Иран, Индию, Турцию, ОАЭ и Азербайджан. Участники бизнес-миссий смогут представить свою продукцию и найти новых зарубежных партнеров.

"В ходе международных бизнес-миссий наши производители могут презентовать свою продукцию сразу нескольким потенциальным партнерам и вернуться домой с предварительными договоренностями или подписанными контрактами, — рассказал Дмитрий Богданов. — Участники таких визитов могут познакомиться с условиями работы в конкретной стране, с конкретной компанией, чтобы эффективно и грамотно выстроить диалог для дальнейшего сотрудничества. Мы ежегодно проводим международные бизнес-миссии для наших экспортеров, чтобы помочь им расширить географию поставок и увеличить объем экспорта своих товаров и услуг".

Центр поддержки экспорта Самарской области помогает потенциальным и действующим экспортерам в поиске потенциальных партнеров, сопровождении экспортного контракта, размещении на международных торговых площадках, организации транспортировки продукции, предназначенной для экспорта и др.

Дополнительную информацию о том, как получить господдержку и стать участником предстоящих мероприятий, можно узнать на сайте mybiz63.ru, а также в Центре поддержки экспорта Самарской области: (846) 262 00 62, ул. Молодогвардейская, 211 (региональный центр "Мой бизнес"), Info@rus63.com.