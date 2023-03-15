Стало известно, в какие страны с бизнес-миссиями поедут самарские производители

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил экспортно ориентированных предпринимателей к участию в международных бизнес-миссиях. Действующие экспортёры и экспортно ориентированные предприниматели из Самарской области могут присоединиться к этим поездкам в составе региональных делегаций при содействии Центра поддержки экспорта.
Сбор заявок от желающих принять участие в поездках уже стартовал.
Бизнес-миссии состоятся в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". О необходимости поддержки экспортно-ориентированных предприятий неоднократно говорил Губернатор Дмитрий Азаров.
На 2023 год запланирован целый ряд международных встреч на территории дружественных стран. Самарские производители смогут посетить Узбекистан, Киргизию, Иран, Индию, Турцию, ОАЭ и Азербайджан. Участники бизнес-миссий смогут представить свою продукцию и найти новых зарубежных партнеров.
"В ходе международных бизнес-миссий наши производители могут презентовать свою продукцию сразу нескольким потенциальным партнерам и вернуться домой с предварительными договоренностями или подписанными контрактами, — рассказал Дмитрий Богданов. — Участники таких визитов могут познакомиться с условиями работы в конкретной стране, с конкретной компанией, чтобы эффективно и грамотно выстроить диалог для дальнейшего сотрудничества. Мы ежегодно проводим международные бизнес-миссии для наших экспортеров, чтобы помочь им расширить географию поставок и увеличить объем экспорта своих товаров и услуг".
Центр поддержки экспорта Самарской области помогает потенциальным и действующим экспортерам в поиске потенциальных партнеров, сопровождении экспортного контракта, размещении на международных торговых площадках, организации транспортировки продукции, предназначенной для экспорта и др.
Дополнительную информацию о том, как получить господдержку и стать участником предстоящих мероприятий, можно узнать на сайте mybiz63.ru, а также в Центре поддержки экспорта Самарской области: (846) 262 00 62, ул. Молодогвардейская, 211 (региональный центр "Мой бизнес"), Info@rus63.com.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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