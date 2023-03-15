В Самарской области состоялось торжественное открытие Года педагога и наставника

2023 год Указом президента РФ Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Его миссия - поддержать особый статус педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность, повысить престиж профессии учителя.
14 марта в Самарском медико-техническом лицее руководство региона и учительское сообщество официально объявили Год педагога и наставника в Самарской области открытым. В торжественном мероприятии приняли участие первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр образования и науки региона Виктор Акопьян, студенты педагогических вузов, представители педагогических династий, ветераны отрасли образования и молодые специалисты, победители конкурсов "Учитель года", представители общественных организаций.
Приветствуя собравшихся в зале учителей, Виктор Кудряшов поблагодарил их за труд и стремление воспитать своих подопечных достойными людьми - умными, грамотными, нашедшими свое место в жизни.
"Сегодня очень важный повод для встречи - мы даем старт Году педагога и наставника, объявленному президентом Владимиром Путиным. Лидер нашего государства неоднократно говорил о том, что именно во многом благодаря педагогам обеспечивается стабильность и развитие нашей великой страны. В этих словах много глубокой правды. Благодаря знаниям и опыту, которые несут педагоги, благодаря следованию традициям российской педагогики, применяя новые технологии, мы сегодня строим современную суверенную российскую систему образования. Систему, которая основана на базовых ценностях - ответственности, взаимоуважении, доброте, любви к Родине. Уверен, что благодаря этой системе мы воспитаем еще не одно поколение образованных молодых людей, которые будут готовы проводить научные исследования мирового уровня, делать новые открытия и совершать благородные поступки на благо нашей страны", - подчеркнул председатель правительства.
"Предстоящий год будет очень интересным, ярким и насыщенным, - выразил уверенность Виктор Кудряшов. - Нас ожидают разнообразные медийные проекты, конкурсы профессионального мастерства, фестивали, выставки и мастер-классы".
Как отметил глава регионального кабмина, сегодня система образования в Самарской области остается одной из ведущих в Российской Федерации, занимая лидирующие позиции по многим направлениям. Этому способствует планомерная работа по внедрению новых технологий, подготовка профессиональных кадров, строительство новых учебных учреждений, ремонт и переоснащение старых. За пять лет в регионе ввели в эксплуатацию девять зданий школ, количество дополнительно созданных учебных мест составило почти восемь тысяч. До 2024 года в губернии планируется построить еще девять школ. Это позволит создать 9125 дополнительных мест.
Также за последнюю пятилетку в области построили и возвратили в систему 54 детских сада. Количество дополнительно созданных мест составило почти 14 600, но работа на этом не останавливается. В 2023 году планируют завершить строительства детского сада на 240 мест в Самаре в границах Московского шоссе, улиц Стара-Загора, Воронежская, пр. Кирова. Кроме того, запланирован капитальный ремонт детского сада в Самаре на ул. Победы.
Благодаря национальным проектам "Образование" и "Демография" в регионе совершенствуется образовательная инфраструктура. В 214 школах созданы центры "Точка роста", в 232 - установили современное оборудование для внедрения цифровой образовательной среды, в 12 - обновили материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом, в пяти профессиональных образовательных организациях создали 30 современных мастерских.
Многое делается в регионе и для самих педагогов. В области работают центры опережающей профессиональной подготовки и непрерывного повышения профмастерства, "Дом научной коллаборации", два центра цифрового образования "IT-куб", а также центр, в котором повышение квалификации проходят педагоги дополнительного образования технической направленности. Чтобы привить молодому поколению интерес к профессии учителя, в губернии создают профильные педагогические классы, они есть уже более чем в 100 школах Самарской области. Сохранить лучшие педагогические традиции в губернии помогает и ежегодный конкурс педагогических династий.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.