Как цифровая трансформация позволила "Гипровостокнефти" справиться с новыми вызовами

В последний год нефтегазодобывающая отрасль России находится под беспрецедентным давлением со стороны недавних "деловых партнеров" - помимо установки потолка цен, западные страны постарались максимально ограничить российским предприятиям доступ к своим технологиям, программному обеспечению и оборудованию. В первую очередь разрыв связей должен был ударить по проектным организациям, которые по роду своей деятельности неразрывно связаны с информационными технологиями. Одним из таких предприятий является АО "Гипровостокнефть", разрабатывающее проекты для российских добывающих компаний. О том, как именно организация смогла преодолеть возникшие сложности, корреспонденту "Волга Ньюс" рассказала Любовь Зубова, начальник управления информационных технологий АО "Гипровостокнефть".

- "Гипровостокнефть" как проектная организация обрабатывает большой объем информации, получает исходные данные, разрабатывает проекты. Какие направления работы перешли на "цифру" в первую очередь?

- Конкурентным преимуществом института "Гипровостокнефть" традиционно служит высокая степень автоматизации производства, на вооружении проектировщиков около 200 информационных систем, 75 централизованных баз данных. Институт предоставляет заказчикам инжиниринговые услуги на базе информационных 3D-моделей и цифровых паспортов. Мы используем современные технологии цифровизации для обработки и управления данными. С помощью цифровых технологий моделируются и оптимизируются бизнес-процессы, повышается прозрачность и управляемость проектного производства.

IT-специалисты института совместно с представителями бизнеса проделали серьезную работу по переводу всех бизнес-процессов предприятия на цифровую основу, и сегодня 95% информации в АО "Гипровостокнефть" хранится в цифровом виде. Около 700 пользователей работают в рамках единого информационного пространства. Специально для этого были созданы инструменты взаимодействия, контроля доступа, системы согласования, оповещения, контроля исполнения.

Сотрудники института обеспечены всеми необходимыми инструментами для выполнения производственных операций в цифровом виде. Внедрены полностью безбумажный документооборот и система выпуска проектной документации.

Благодаря централизации хранения всех проектных и управленческих данных, а также внедренным к 2019 году процедурам безбумажного документооборота и выпуска проектной документации с наступлением пандемии институт в течение недели перевел всех сотрудников на удаленную работу. Доступ в единое информационное пространство института осуществлялся посредством VPN-соединения. Совещания с заказчиками, рабочие встречи и обучение проводились онлайн. Весь цикл работ - от формирования задания, назначения исполнителей, разработки проекта, согласования и до выдачи готовой продукции, передачи на экспертизу и отправки заказчику - сегодня на 100% выполняется в цифровом виде. Переход на безбумажный выпуск позволил существенно оптимизировать процессы, трудозатраты на выпуск документации снизились в два раза. В период пандемии институт не только не сократил объемы работ, но и существенно увеличил производительность труда.

Информационная 3D-модель площадки Центральный пункт сбора (ЦПС) Харьягинского месторождения

Сегодня институт приступил ко второму этапу цифровой трансформации проектного производства, характерной чертой которого являются сквозные технологии взаимодействия всех участников проекта - заказчика, подрядчиков и поставщиков оборудования, а также создание систем принятия решений, использование BI-технологий (Business Intelligence) для анализа хранящихся в информационных системах данных. Важная составляющая текущего этапа цифровизации - единое информационное пространство. В интеграцию вовлечены системы финансового и административного управления, системы управления проектами, системы комплексной автоматизации проектирования, инструменты взаимодействия и совместной работы и системы заказчика.

- Какие задачи решаются сейчас? Расскажите о преимуществах внедрения программного обеспечения собственной разработки.

- Сегодня доля отечественного программного обеспечения по всем классам составляет в нашей организации от 80 до 95%. Часть программ разрабатывается собственными силами. Разработан план регистрации собственного программного обеспечения в Реестре отечественного ПО. К числу значимых систем собственной разработки института относятся Корпоративный портал, ядро комплексной системы САПР - программный комплекс "База Данных "Оборудование", "Реестр проектной документации", "Электронный архив", "Обмен заданиями", "Нормоконтроль", базы данных "Сотрудники", "Командировки", а также комплексная система управления, системы учета договоров, трудозатрат и т.д.

Главное преимущество систем собственной разработки - открытость, возможность интеграции и адаптации под меняющиеся задачи. Оптимизировать процессы и существующие системы позволяет наличие встроенных средств сбора статистики во всех информационных системах собственной разработки. Анализ статистики и количественных показателей, в свою очередь, позволяет выявить области, требующие оптимизации и цифровой трансформации бизнес-процессов. Например, при внедрении безбумажных технологий детальный анализ процессов выпуска проектной и рабочей документации позволил выявить точки потерь - это процедуры согласования и подписания документации. После внедрения электронного согласования время на выпуск сократилось вдвое.

Еще один пример цифровой трансформации - модернизация процесса обмена заданиями со смежниками в процессе проектирования. Для этого используется система собственной разработки "Обмен заданиями", которая работает с 2008 года и насчитывает около 600 пользователей. Ежегодно через нее согласовывается 30 тысяч заданий. Именно здесь сосредоточены большие резервы для повышения эффективности производства путем сокращения трудозатрат на подготовку и согласование заданий, а также сокращение сроков выполнения.

Применение VR-шлема для виртуального тура по площадке ЦПС

Специалистами института была проработана карта возможных потерь в процессе обмена заданиями, оптимизирована схема согласований, разработано и утверждено более 100 форм выдачи заданий смежникам, внесены изменения в систему согласований, сокращена цепочка согласования. В рамках реализации мероприятий по цифровизации бизнес-процесса "Обмен заданиями" утверждена и доведена до сведения проектировщиков новая редакция Стандарта организации по обмену заданиями. Благодаря внедрению ИС "Обмен заданиями" ускорился процесс согласования заданий между смежниками, сократилось количество просроченных заданий.

- Возникли ли в связи с санкциями проблемы с доступом к иностранному программному обеспечению? Есть ли такие системы, заменить которые сегодня невозможно?

- Мы используем не только программное обеспечение собственной разработки, особенно по части автоматизации проектирования. Это серьезные расчетные программы, графические платформы, средства информационного 3D-моделирования и многое другое.

Санкции наиболее остро ощутимы в классе высокотехнологичного расчетного ПО, но практически по всем направлениям были найдены отечественные аналоги. Вместо Bentley AutoPipe - Старт, вместо MicroFe - отечественная Лира. Но самым серьезным расчетным комплексом для процессов нефти и газа служит американский Aspen HYSYS. Доступ к этой программе для россиян ограничен, но разработчики не сидят сложа руки. Здесь, в Самаре, на базе СамГТУ работает коллектив ученых, которые разрабатывают отечественную систему моделирования технологических расчетов - МиР ПИА. Мы приобрели лицензию, провели обучение, и сейчас наши проектировщики в тесном контакте с разработчиками расширяют возможности программы, в результате вышла новая, более функциональная версия системы.

К 2022 году у нас большая часть используемого программного обеспечения была уже российского производства. С 2012 года используем технологии информационного моделирования (ТИМ) на базе отечественной системы Model Studio CS. Это мультиплатформенная система, она работает как на AutoCAD, так и на отечественной платформе NanoCAD.

Применение VR-шлема для виртуального тура по площадке ЦПС

Уникальность технологий информационного моделирования института заключается в интеграции всех модулей платформы ТИМ с базой оборудования собственной разработки. База данных "Оборудование" (БДО) содержит актуальную и максимально полную информацию о применяемых в проектных работах материалах, изделиях и оборудовании.

Важнейшим элементом информационной модели объекта служат параметры оборудования. Каждая позиция имеет определенный набор характеристик. Это необходимо для использования данных БДО в расчетах, при формировании заданий смежным отделам, обеспечения интеграции с графическими платформами и системами 3D-моделирования.

Наша цель - организация работы всех участников проекта в рамках единой экосистемы, когда все участники получали бы возможность обмена данными, проведения процедур согласования, принятия решений, контроля выполнения работ, бесшовно перемещаясь между интегрированными системами заказчика, проектировщика, поставщика. Институт накопил серьезный опыт в этой сфере, реализовав десятки проектов.

"Гипровостокнефть" также работает над трансформацией электронного архива в систему управления инженерными данными. Уже сейчас происходит постепенная реорганизация и создание инструментов интеллектуального подбора объектов-аналогов. За 75 лет работы института накоплена большая база таких объектов, и с каждым днем становится все сложнее подобрать аналог, наиболее оптимально подходящий для проектирования конкретного текущего объекта. Многие из объектов-аналогов уже построены и хорошо работают, и мы можем показать заказчику эти успешные примеры.

Процесс цифровой трансформации АО "Гипровостокнефть" сегодня представляет собой развитую, комплексную систему использования цифровых ресурсов, призванную вывести предприятие на новый уровень экономического развития. Эффектом от внедрения инновационных технологий стал рост производительности труда - за последние три года выработка на каждого сотрудника выросла более чем на 20%.

- Как "Гипровосток" преодолел трудности, связанные с отказом в поддержке уже поставленного оборудования? Например, компания Cisco серьезно ограничила доступ россиянам…

- Мы уже более 10 лет оцениваем все предлагаемые российскими производителями аналоги передового западного оборудования, сопоставляем цены, качество, эксплуатационные характеристики. До санкций нас привлекала в первую очередь стоимость отечественного оборудования. Например, для обеспечения бесперебойного энергоснабжения серверных помещений мы много лет применяем источники бесперебойного питания производства группы "РУСЭЛТ". Это недорогие, но достаточно качественные ИБП, которые служат у нас уже более семи лет и в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к ним с нашей стороны.

В секторе специализированного серверного оборудования мы долгое время применяли передовые устройства Digi Anywhere USB для подключения USB-ключей защиты в виртуальную серверную инфраструктуру. Производитель находится в США и некоторое время был практически монополистом. Но мы нашли аналог от отечественного производителя - линейку управляемых USB over IP концентраторов DistKontrolUSB. В итоге устройства оказались гораздо более функциональны и надежны, да еще и в несколько раз дешевле.

Коммутационное оборудование Cisco мы применяем. Воздействия санкций не ощутили, так как закупали оборудование, не подпадающее под специфические возобновляемые лицензии. Наше компьютерная сеть продолжает стабильно работать.

Также сейчас у нас идет процесс миграции баз данных на отечественное решение Postgres Pro. Технически продукт отчасти уступает Microsoft SQL Server и весьма недешев.

А вот в классе серверного оборудования и систем хранения данных, к сожалению, на отечественном рынке аналогов нет. На текущий момент мы хорошо оснащены современным высокопроизводительным оборудованием, провели модернизацию наших систем хранения, серверного и телекоммуникационного оборудования. Будем надеяться на прорыв в развитии отечественного серверного и сетевого оборудования в ближайшем будущем.