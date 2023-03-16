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Преступления Происшествия

Безработная самарчанка потеряла 1,4 млн рублей в погоне за предложением о трудоустройстве

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Самары перевела мошенникам 1,4 млн руб., пытаясь устроиться на работу.

57-летняя женщина откликнулась на, как ей казалось, интересное объявление о трудоустройстве, размещенное в сети Интернет. Самарчанка заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Буквально через пару минут на ее сотовый телефон пришло уведомление с одобрением анкеты, а затем позвонил неизвестный.

Некий мужчина сообщил, что соискательница сможет освоить профессию по оказанию брокерских услуг и в дальнейшем получать легкий заработок. Потерпевшая связалась с "представителем" брокерской платформы по скайпу и, постигая "азы" финансовой науки, параллельно переводила "учителям" по предложенным для первых взносов номерам "сетевых" кошельков в общей сложности 1,4 млн рублей.

Спустя неделю женщина поняла, что новые "инвестиции" не приносят дохода, и осознала, что стала жертвой мошенников. После чего обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам - при выборе места трудоустройства стоит помнить, что "легкий" заработок - один из пунктов "заманчивых" предложений мошенников. Всегда проверяйте сайты работодателей. Помните, что проверенный работодатель не попросит при трудоустройстве назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах, и не предложит снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые "безопасные счета".

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