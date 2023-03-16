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Туризм Общество

Правительство Самарской области и АвтоВАЗ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

МОСКВА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 марта, на 29-й международной туристической выставке MITT состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между правительством Самарской области и АвтоВАЗом. Соглашение направлено на проведение совместной работы с целью продвижения туристических возможностей Самарской области и автомобилей под брендом LADA, развитие событийного и промышленного туризма на территории региона.

Фото: Министерство туризма СО

"В Самарской области есть много узнаваемых брендов. Но, безусловно, один из самых популярных — это наш автомобильный бренд LADA. Его знают далеко за пределами Самарской области, но, без сомнений, ассоциируют с нашим регионом и, конечно же, с городом Тольятти. Сегодня Волжский автогигант переживает второе рождение. Огромная поддержка заводу оказывается со стороны Президента Владимира Владимировича Путина. И мы на региональном уровне также делаем все для того, чтобы предприятие развивалось. Буквально пару недель назад министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров вместе с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым приняли участие в торжественном запуске новой модели АвтоВАЗа — LADA Vesta нового поколения. Это действительно очень важное событие и для коллектива завода, и для региона, и для отечественного автопрома", — подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

"Уверен, наше сотрудничество в сфере туризма даст серьезный импульс к привлечению путешественников в регион, а также позволит донести до широкого круга потребителей информацию о туристических преимуществах области", — прокомментировал Сергей Громак, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО "АвтоВАЗ".

Сегодня автомобили LADA — самые продаваемые на российском рынке. В феврале доля марки достигла рекордных 46% от общего числа купленных в России новых легковых автомобилей.

Бренд является и якорным для развития сферы туризма. Так, в 2023 г. 25 Гонка Чемпионов, поддержанная Правительством Самарской области, стала первой событийной сенсацией в регионе. Гонка Чемпионов — соревнования с уникальным форматом для нашей страны. Она проводится на ледовой синхронной трассе и не имеет аналогов в России. Все участники выступают на одинаковых гоночных автомобилях LADA Vesta NG, собранных специально для этих соревнований в спортивном подразделении компании АвтоВАЗ — LADA Sport.

Кроме того, национальный туристический маршрут "Жигулевские выходные" включает в себя посещение музея АвтоВАЗа и дочернего завода АвтоВАЗа — LADA Sport, где с собственного конвейера сходят спортивные и гоночные автомобили.

Помимо этого, на территории Самарской области реализуется проект "LADA путешествует". Он подразумевает комфортное авто путешествие на LADA Niva Trаvel и LADA Vesta SW Cross с опытным водителем-гидом, который покажет самые знаковые места в регионе.

В подписанном с АвтоВАЗом соглашении будет определен целый ряд мероприятий по продвижению туристических возможностей Самарской области. Совместно с АвтоВАЗом и брендом Lada планируется развивать промышленный и событийный туризм.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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