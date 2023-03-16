Самарский инвалид 2 группы получил срок за сбыт героина

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В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 36-летнего мужчины, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.