Faurecia уходит из России и продает производство в Тольятти

Французский производитель автомобильных компонентов Faurecia уходит с российского рынка и продает активы в Тольятти. По данным источников Волга Ньюс, собственника могут сменить все три предприятия, на текущий момент принадлежащие компании в Автограде.

О решении покинуть Россию Faurecia сообщила еще в феврале 2023 г. - в релизе по итогам деятельности компании за год, опубликованном на ее официальном сайте (и оставшимся незамеченным российскими СМИ). "Faurecia приняла решение о выходе из России и завершила амортизацию соответствующих активов на конец 2022 года", - в частности указывалось в сообщении.

Единовременные расходы, связанные с этим шагом, оценены в 143 млн евро, из которых 104 млн приходится на "списание активов". В итоге компания получила в 2022 г. убыток до налогообложения в 75 млн евро (против прибыли в размере 276 млн евро в 2021 году).

Faurecia работает в России с 2005 года. До недавнего времени у нее было шесть производственных площадок на территории страны: три в Тольятти, по одной - в Санкт-Петербурге, Калуге и Луге (Ленинградская область). Основными клиентами компании являлись Renault-Nissan, Ford, Volswagen, а также Mitsubishi, PSA и другие.

После начала специальной военной операции и разразившегося на ее фоне кризиса в российском автомобилестроении с пересобиранием отрасли под отечественных автокомпонентную базу и владельцев Faurecia фактически закрыла производство на трех заводах "северного" кластера, сконцентрировав остатки своих производственных мощностей в Тольятти. Да и те, впрочем, значительно потеряли в объемах загрузки.

Вследствие такой вынужденной оптимизации сократился и штат компании. По данным предыдущих публикаций компании, а также ее профилей на различных Интернет-ресурсах, численность организации в былые времена достигала двух тысяч сотрудников. В настоящее время размер коллектива существенно сократился.

По данным источников Волга Ньюс в отрасли, сейчас компания активно ведет поиск покупателей на российские заводы. Подтверждение тому - появившееся на одном из специализированных сайтов объявление о продаже за 300 млн руб. производственной площадки ООО "Форесия экологичные решения" (выпускает выхлопные системы) на ул. Коммунальной, 40 в Тольятти.

Как стало известно изданию из собственных источников, предложения о продаже бизнеса руководству Форесии в России стали поступать еще в прошлом году. Так, приобретателем, предположительно, мог стать ФГУП "НАМИ", которому перешли активы Renault-Nissan. "Но, видимо, компания верила в скорое разрешение кризиса и возможность остаться на рынке России. Иначе зачем было бы так откладывать решение о продаже активов на фоне того, что многие международные компании поспешили покинуть страну еще в 2022 году?" - рассуждает один из собеседников.

Сейчас в числе возможных покупателей части активов называется в том числе группа "Автокомпонент". Интересно, что в конце 2021 г. она продала Faurecia "ПК Автокомпонент Тольятти" на ул. Северной (ныне АО "Форесия Интериор Тольятти"). Теперь же актив, наиболее прибыльный из оставшихся у Форесии в России, может вернуться прежнему владельцу.

В Faurecia не стали отвечать на запрос Волга Ньюс. Редакции лишь удалось узнать, что продажа здания завода по выпуску выхлопных систем в Тольятти связана с переездом этого производства на территорию особой экономической зоны "Тольятти", где уже сейчас располагается завод по производству сидений ООО "Форесия автомобильные решения".