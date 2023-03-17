Faurecia уходит из России и продает производство в Тольятти

Французский производитель автомобильных компонентов Faurecia уходит с российского рынка и продает активы в Тольятти. По данным источников Волга Ньюс, собственника могут сменить все три предприятия, на текущий момент принадлежащие компании в Автограде.
О решении покинуть Россию Faurecia сообщила еще в феврале 2023 г. - в релизе по итогам деятельности компании за год, опубликованном на ее официальном сайте (и оставшимся незамеченным российскими СМИ). "Faurecia приняла решение о выходе из России и завершила амортизацию соответствующих активов на конец 2022 года", - в частности указывалось в сообщении.
Единовременные расходы, связанные с этим шагом, оценены в 143 млн евро, из которых 104 млн приходится на "списание активов". В итоге компания получила в 2022 г. убыток до налогообложения в 75 млн евро (против прибыли в размере 276 млн евро в 2021 году).
Faurecia работает в России с 2005 года. До недавнего времени у нее было шесть производственных площадок на территории страны: три в Тольятти, по одной - в Санкт-Петербурге, Калуге и Луге (Ленинградская область). Основными клиентами компании являлись Renault-Nissan, Ford, Volswagen, а также Mitsubishi, PSA и другие.
После начала специальной военной операции и разразившегося на ее фоне кризиса в российском автомобилестроении с пересобиранием отрасли под отечественных автокомпонентную базу и владельцев Faurecia фактически закрыла производство на трех заводах "северного" кластера, сконцентрировав остатки своих производственных мощностей в Тольятти. Да и те, впрочем, значительно потеряли в объемах загрузки.
Вследствие такой вынужденной оптимизации сократился и штат компании. По данным предыдущих публикаций компании, а также ее профилей на различных Интернет-ресурсах, численность организации в былые времена достигала двух тысяч сотрудников. В настоящее время размер коллектива существенно сократился.
По данным источников Волга Ньюс в отрасли, сейчас компания активно ведет поиск покупателей на российские заводы. Подтверждение тому - появившееся на одном из специализированных сайтов объявление о продаже за 300 млн руб. производственной площадки ООО "Форесия экологичные решения" (выпускает выхлопные системы) на ул. Коммунальной, 40 в Тольятти.
Как стало известно изданию из собственных источников, предложения о продаже бизнеса руководству Форесии в России стали поступать еще в прошлом году. Так, приобретателем, предположительно, мог стать ФГУП "НАМИ", которому перешли активы Renault-Nissan. "Но, видимо, компания верила в скорое разрешение кризиса и возможность остаться на рынке России. Иначе зачем было бы так откладывать решение о продаже активов на фоне того, что многие международные компании поспешили покинуть страну еще в 2022 году?" - рассуждает один из собеседников.
Сейчас в числе возможных покупателей части активов называется в том числе группа "Автокомпонент". Интересно, что в конце 2021 г. она продала Faurecia "ПК Автокомпонент Тольятти" на ул. Северной (ныне АО "Форесия Интериор Тольятти"). Теперь же актив, наиболее прибыльный из оставшихся у Форесии в России, может вернуться прежнему владельцу.
В Faurecia не стали отвечать на запрос Волга Ньюс. Редакции лишь удалось узнать, что продажа здания завода по выпуску выхлопных систем в Тольятти связана с переездом этого производства на территорию особой экономической зоны "Тольятти", где уже сейчас располагается завод по производству сидений ООО "Форесия автомобильные решения".
Faurecia была основана в 1997 году. Сейчас компания со штатом из 111 тыс. сотрудников в 33 странах входит в число крупнейших мировых поставщиков автокомпонентов. Специализируется по четырем основным направлениям: сиденья, детали интерьера, выхлопные системы и электроника. В 2022 г. произошло слияние Faurecia с HELLA в группу FORVIA. По данным за 2022 г. оборот новой группы составил 25,5 млрд евро (18,8 из них приходится на Faurecia).
По данным сайта Faurecia за 2019 г. (более свежих найти не удалось), российские предприятия компании поставили продукции на 206 млн евро. Основная ее часть шла на конвейеры АвтоВАЗа (31%), Nissan (27%), Renault (15%) и Volkswagen (10%).