В мэрии Тольятти прокомментировали "отравление неизвестным газом в школе"

В социальных сетях стали появляться сообщения о якобы произошедшем ЧП в школе № 41 в Тольятти. По сообщению пользователей, в учебном учреждении якобы отравились газом неизвестного происхождения.

"Дети были отправлены просто по домам. В итоге у детей и учителя ожоги слизистой, рвота, озноб, головокружение и другие симптомы слизистой. ОАК моего ребенка показал остатки интоксикации. Все негативные комментарии в официальной группе школы удаляются, родителей заносят в черный список", — гласило одно из сообщений в группах.

Мы обратились за комментариями в пресс-службу мэрии Тольятти. Там сказали, что информация о якобы имевшем место факте массового отравления детей в школе не соответствует действительности.

"По информации директора школы, 15 марта в раздевалке спортивного зала образовательного учреждения во время урока физической культуры обучающийся пятого класса распылил содержимое газового баллончика. Помещение сразу же проветрили. Дети были осмотрены медицинской сестрой. Обращений в школьный медицинский пункт 15 марта не поступало. 16 марта от одного из родителей обучающихся пятого класса классному руководителю поступила информация о признаках плохого самочувствия и обращении в медицинское учреждение. В настоящее время ребенок чувствует себя удовлетворительно", — рассказали в мэрии.

В горадминистрации, впрочем, заверили, что проводится служебное расследование. А вопрос находится на контроле департамента образования администрации города.