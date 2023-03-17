В мэрии Тольятти прокомментировали "отравление неизвестным газом в школе"

В социальных сетях стали появляться сообщения о якобы произошедшем ЧП в школе № 41 в Тольятти. По сообщению пользователей, в учебном учреждении якобы отравились газом неизвестного происхождения.
"Дети были отправлены просто по домам. В итоге у детей и учителя ожоги слизистой, рвота, озноб, головокружение и другие симптомы слизистой. ОАК моего ребенка показал остатки интоксикации. Все негативные комментарии в официальной группе школы удаляются, родителей заносят в черный список", — гласило одно из сообщений в группах.
Мы обратились за комментариями в пресс-службу мэрии Тольятти. Там сказали, что информация о якобы имевшем место факте массового отравления детей в школе не соответствует действительности.
"По информации директора школы, 15 марта в раздевалке спортивного зала образовательного учреждения во время урока физической культуры обучающийся пятого класса распылил содержимое газового баллончика. Помещение сразу же проветрили. Дети были осмотрены медицинской сестрой. Обращений в школьный медицинский пункт 15 марта не поступало. 16 марта от одного из родителей обучающихся пятого класса классному руководителю поступила информация о признаках плохого самочувствия и обращении в медицинское учреждение. В настоящее время ребенок чувствует себя удовлетворительно", — рассказали в мэрии.
В горадминистрации, впрочем, заверили, что проводится служебное расследование. А вопрос находится на контроле департамента образования администрации города.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!