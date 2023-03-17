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Государство и Бизнес Экономическая политика

Центры "Мой бизнес" Самарской области оказали предпринимателям свыше 62 тысяч услуг

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил итоги работы центров "Мой бизнес" за три года. С 2020 по 2022 годы предприниматели и физлица получили в организациях поддержки предпринимательства 62,6 тысячи услуг.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Напомним, сегодня в регионе центры поддержки предпринимательства открыты в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани, Похвистнево, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Чапаевске и Октябрьске. Региональный Дом предпринимателя работает в Самаре, по ул. Молодогвардейской, 211.

Сеть центров создана в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Формирование комфортного делового климата — одна из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Мой бизнес" — это площадка, призванная аккумулировать работу всех организаций, которые оказывают поддержку предпринимательству. Здесь представители малого и среднего бизнеса смогут получить необходимые меры государственной поддержки в формате "единого окна". В центре помогут с регистрацией и проконсультируют по юридическим, бухгалтерским вопросам, правилам налогообложения, сертификации товаров и услуг, оформления и получения кредитов и мерам господдержки по разным программам.

"Центры "Мой бизнес" уже стали для предпринимателей Самарской области центром притяжения и возможностью получить быструю и качественную помощь: консультации по вопросам ведения бизнеса, подбор и оформление заявок на меры господдержки. Мы видим, как растет популярность этих площадок и увеличивается число посетителей. Если в 2020 году центры предоставили 16,6 тысяч услуг, то по итогам 2022 года этот показатель возрос до 25 тысяч", — рассказал Дмитрий Богданов.

В центрах проконсультируют и тех, кто еще только готовится стать предпринимателем, помогут выбрать регистрационную форму, налоговый режим и подскажут, какими возможностями могут воспользоваться начинающие представители бизнеса. Одним из таких инструментов является конкурс грантов для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет.

"Я была рада стать частью масштабного проекта от центра "Мой бизнес" и выиграть в нем, — отметила обладательница гранта Елизавета Киреева. — Этот круговорот событий заставил нас действовать и расти. И результаты нас очень вдохновляют!".

В региональном Доме предпринимателя разместилась вся действующая инфраструктура развития предпринимательства: Гарантийный фонд Самарской области, Региональный центр развития предпринимательства, Информационно-консалтинговое агентство, Центр поддержки экспорта.

"Я часто выступаю спикером регионального центра "Мой бизнес, слежу за мерами поддержки. И именно сюда обратилась за средствами на открытие новой студии. Очень здорово, что предприниматели могут получить финансовую поддержку на выгодных условиях. Это был интересный опыт, все получилось, и теперь я воплощаю свои планы в жизнь", — поделилась основатель студии красоты Катерина Лончинская.

На площадке регионального центра доступны услуги МФЦ для бизнеса. В центре также работает представительство Уполномоченного по правам предпринимателей Самарской области и МСП-Банка. На льготных условиях представители бизнеса смогут воспользоваться переговорными комнатами и конференц-залами для проведения своих мероприятий, а также стать резидентами коворкинга.

Для удобства предпринимателей все услуги центров "Мой бизнес" и актуальные новости публикуются на едином портале господдержки — mybiz63.ru. Здесь же можно узнать адреса всех центров "Мой бизнес". Получить ответы на свои вопросы предприниматели также могут в телеграм-чате "Мойбизнес_63 чат" и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.

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