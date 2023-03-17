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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

"Метр квадратный" стал региональным партнером компании Донстрой

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания Донстрой выбрала экосистему недвижимости "Метр квадратный" (М2) региональным партнером по реализации жилых комплексов "Остров", "Событие", "Символ", "Сердце Столицы" и клубного дома "Река".

В компании отмечают стабильно высокий интерес жителей регионов к покупке недвижимости в Москве. Только в 2022 году в проектах Донстрой прошло порядка 800 сделок с региональными покупателями.

"Видя такой высокий интерес покупателей из регионов к нашим проектам, мы решили сделать процесс заключения сделки максимально комфортным для них", — говорит Анна Коробкова, директор департамента продаж Донстрой. — С этой целью мы заключили партнерское соглашение с экосистемой недвижимости "Метр квадратный", которая представлена во всех регионах России. Теперь клиенты смогут получить информацию о наших жилых комплексах от профессиональных консультантов, не покидая свой город. Благодаря возможностям цифровой платформы М2 клиенту даже не обязательно приезжать в офис Донстрой в Москве для заключения сделки. Выпуск ЭЦП, подписание ДДУ и оплата покупки проходят дистанционно".

Услугу по онлайн-оформлению сделки "Метр квадратный" оказывает покупателям квартир в Донстрой с 2020 года. С помощью онлайн-сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации договора долевого участия в Росреестре в проектах компании прошло более 20 тыс. сделок. Клиенты высоко оценивают удобство и скорость работы цифровой платформы М2.

"С помощью М2 будут оказываться услуги по продаже объектов девелопера только клиентам, проживающим в регионах России, — обращает внимание Анна Коробкова. — С московскими покупателями недвижимости Донстрой продолжает взаимодействовать напрямую".

В 2022 году самыми популярными среди региональных покупателей стали жилые комплексы "Остров" в Мнёвниковской пойме, "Символ" в Лефортово, "Событие" в Раменках. Инновационный квартал "Остров" привлекает клиентов богатой социальной и спортивной инфраструктурой и удобным расположением в 10 минутах езды от Москва-Сити. Жилой комплекс "Символ" — модный квартал в историческом районе, в 5 км от Кремля, клиенты ценят за расположение рядом с центром и собственную развитую инфраструктуру. Премиальный квартал "Событие" пользуется высоким спросом в регионах благодаря расположению рядом с лучшими вузами страны, в 3 км от МГИМО и МГУ, уникальной архитектуре и большому количеству зеленых зон поблизости.

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