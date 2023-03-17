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Государство и Бизнес Экономическая политика

Более 7 тысяч предпринимателей Самарской области стали пользователями Цифровой платформы МСП.РФ

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители малого и среднего бизнеса Самарской области, самозанятые и потенциальные предприниматели регистрируются на Цифровой платформе МСП.РФ. За первый год работы пользователями сервиса стали более 7 тысяч предпринимателей региона.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

В Самарской области созданы все условия для развития малого и среднего бизнеса: внедряются новые инструменты поддержки, открываются центры "Мой бизнес", формируется благоприятный деловой климат. Эта ключевые направления в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"В Самарской области создано активное бизнес-сообщество, которое использует все существующие возможности для своего развития. Мы, в свою очередь, помогает предпринимателям оперативно узнавать о новых мерах поддержки, цифровых инструментах. Для этого проводим регулярные встречи с бизнесом, ведем постоянную информационную работу в СМИ и социальных сетях", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня на МСП.РФ представлено свыше 300 оцифрованных продуктов и услуг от регионов, на которые в течение года поступило более 20 тыс. онлайн-заявок от бизнеса. В настоящее время идет работа по упрощению процедуры получения поддержки в регионах через Цифровую платформу. Уже утверждены первые пять стандартов предоставления наиболее массовых мер, они включают единые условия, сроки и наборы документов для всех субъектов РФ. В 2023 году количество таких стандартов должно увеличиться до 20-ти.

В конце 2022 года на МСП.РФ появился сервис по проверке контрагентов. Запущенный в декабре Цифровой профиль предпринимателя еще больше расширяет возможности малого и среднего бизнеса, упрощая как доступ к сервисам, так и процедуры получения поддержки и услуг.

Всего за первый год работы Цифровой платформы МСП.РФ на ней зарегистрировались более 320 тыс. пользователей. Это субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и планирующие открыть свой бизнес физические лица. Свыше 190 тыс. — действующие юрлица и индивидуальные предприниматели, верифицированные через "Госуслуги", еще более 47 тыс. — самозанятые. В общей сложности они воспользовались сервисами, продуктами и контентом МСП.РФ свыше 1,8 млн раз, из которых более 260 тыс. касались юридически значимых сервисов: заявок на меры поддержки, льготных лизинговых и кредитных программ.

Максим Решетников, министр экономического развития РФ:

— Цифровая платформа" — один из федеральных проектов, составляющих нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Цель ее создания — предоставить каждому предпринимателю в нашей стране возможность дистанционно получать необходимые ему меры поддержки и иметь доступ к специальным сервисам вне зависимости от места нахождения. Одна из приоритетных задач — сделать Цифровую платформу не только проактивным помощником бизнеса, но и основным, эффективным механизмом обратной связи предпринимателей с государством.

Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП:

— Запуску Цифровой платформы предшествовал большой этап работы, в ходе которого мы вместе с предпринимателями определили приоритетные услуги для цифровизации. В числе наиболее востребованных сервисов — "Региональные меры поддержки". Для его интеграции в МСП.РФ нам пришлось увязать Цифровую платформу с более чем 30 региональными информационными системами для поддержки предпринимателей. Для остальных субъектов РФ были созданы личные кабинеты. Через них сотрудники органов власти и инфраструктуры поддержки размещают свои меры на Цифровой платформе, принимают и обрабатывают заявки предпринимателей.

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