В Тольятти скончался пешеход, попавший под машину на ул. Мира

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В пятницу, 17 марта, в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.