В Тольятти скончался пешеход, попавший под машину на ул. Мира

В пятницу, 17 марта, в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, около 17:00 19-летний водитель Volkswagen в районе дома № 60 по ул. Мира сбил пешехода, который переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте.
В результате пешеход скончался в автомобиле "скорой помощи".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП устанавливают.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!