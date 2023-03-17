Благодаря национальному проекту тольяттинская компания оптимизировала производство добавки к моторному топливу

На территории губернии продолжается реализация национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В нем на безвозмездной основе принимают участие предприятия различной направленности: транспорт, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, пищевая отрасль.
Среди участников национального проекта - ООО "Тольяттикаучук". Это одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России, входящее в группу "Татнефть". Специализация компании - производство синтетических каучуков различных марок, углеводородных фракций, продуктов органического и неорганического синтеза, мономеров, полимеров. ООО "Тольяттикаучук" входит в десятку крупнейших экспортеров Самарской области.
В течение полугода в рамках нацпроекта "Производительность труда" на предприятии реализован пилотный проект на участке производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Данное октаноповышающее химическое вещество используется как добавка при изготовлении автомобильных бензинов и позволяет снизить выбросы в атмосферу, увеличить КПД двигателя и срок его эксплуатации.
"Эксперты-кураторы проекта провели обучение наших специалистов по выявлению узких мест, потерь и методологии повышения эффективности. Мы получили новые возможности для оценки существующего производства и нашли варианты улучшений. Для повышения дальнейшей эффективности производственных процессов планируется познакомить с инструментами проекта всех работников предприятия", - сообщил главный инженер - технический директор предприятия "Тольяттикаучук" Павел Кубряков.
Мероприятия, реализованные в ходе пилотного проекта командой высококвалифицированных специалистов ООО "Тольяттикаучук" совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК), позволили адаптировать под индивидуальные производственные условия и внедрить универсальные инструменты бережливого производства.
"После проведенной диагностики было решено оптимизировать поток ключевого продукта за счет увеличения пропускной способности установки. В результате удалось сократить время протекания процесса на 17%, уменьшить незавершенное производство на 12%. При этом получили увеличение выработки на 10%", - рассказал руководитель проектов РЦК Александр Журавлев.
Правительство Самарской области и глава региона Дмитрий Азаров уделяют большое внимание реализации мероприятий национального проекта. Как сообщает министерство промышленности и торговли, на сегодня 144 предприятия уже внедрили инструменты повышения производительности труда с минимальными финансовыми затратами и достигли положительного эффекта по ключевым показателям. Количество сотрудников, которых обучили инструментам бережливого производства, уже 2161 человек.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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