Гандболистки "Лады" взяли "золото" на первенстве страны

Команда Самарской области, которая составлена из гандболисток, входящих в систему ГК "ЛАДА", стала победительницей первенства России среди девушек до 18 лет, сообщает гандбольный клуб.
На площадке крытого манежа ростовского училища олимпийского резерва с 10 марта шла борьба за награды, в которой принимала участие тольяттинская дружина, собранная из гандболисток 2006–2007 года рождения.
На предварительном групповом этапе наши трижды взяли верх (над Московской областью — 36:26, над Москвой — 30:26, над Воронежской областью — 32:16), после чего уступили ростовчанкам — 25:31. В полуфинал они вышли со второго места в группе и сразились в нем накануне с волгоградскими сверстницами, которые стали сильнейшими на первой стадии в своем квартете. Напряженный поединок с юными динамовками, развивавшийся с переменным успехом, принес подопечным тренера Александра Хомутова трудную победу — 28:26.
В сражении за золото судьба свела их с Краснодаром. 60 минут решающего боя не выявили победителя — 21:21. А в дополнительное время счастье улыбнулось волжанкам. За минуту до финальной сирены Катрина Никитина их вывела вперед, заработав пенальти, который сама же и реализовала. А автором "золотого" гола стала Ангелина Жукова, чей индивидуальный проход вглубь чужой обороны за 20 секунд до конца овертайма довел перевес в пользу волжской команды до двух мячей, после чего резервистки "Кубани" один гол отыграли, но не более того — 28:27.
Чемпионками России в составе команды Самарской области на финальных соревнованиях в Ростове-на-Дону стали Анастасия Благова, Вероника Васильева, Дарья Ерёмина, Ангелина Жукова, Анастасия Кайльман, Полина Ковалёва, Ангелина Козлянченко, Алёна Кокунина, Полина Королёва, Виктория Крайнова, Анастасия Нестерова, Катрина Никитина, Светлана Самохотина, Дарья Сёмина, Альбина Смирнова, Полина Филина, Мария Шмонина.