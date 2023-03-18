Гандболистки "Лады" взяли "золото" на первенстве страны

Команда Самарской области, которая составлена из гандболисток, входящих в систему ГК "ЛАДА", стала победительницей первенства России среди девушек до 18 лет, сообщает гандбольный клуб.

На площадке крытого манежа ростовского училища олимпийского резерва с 10 марта шла борьба за награды, в которой принимала участие тольяттинская дружина, собранная из гандболисток 2006–2007 года рождения.

На предварительном групповом этапе наши трижды взяли верх (над Московской областью — 36:26, над Москвой — 30:26, над Воронежской областью — 32:16), после чего уступили ростовчанкам — 25:31. В полуфинал они вышли со второго места в группе и сразились в нем накануне с волгоградскими сверстницами, которые стали сильнейшими на первой стадии в своем квартете. Напряженный поединок с юными динамовками, развивавшийся с переменным успехом, принес подопечным тренера Александра Хомутова трудную победу — 28:26.

В сражении за золото судьба свела их с Краснодаром. 60 минут решающего боя не выявили победителя — 21:21. А в дополнительное время счастье улыбнулось волжанкам. За минуту до финальной сирены Катрина Никитина их вывела вперед, заработав пенальти, который сама же и реализовала. А автором "золотого" гола стала Ангелина Жукова, чей индивидуальный проход вглубь чужой обороны за 20 секунд до конца овертайма довел перевес в пользу волжской команды до двух мячей, после чего резервистки "Кубани" один гол отыграли, но не более того — 28:27.