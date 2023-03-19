Самарчанка Ольга Потешкина — чемпионка России по плаванию среди ЛИН

В Йошкар-Оле прошел первый соревновательный день чемпионата России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями с участием спортсменки СШОР № 10 "Олимп".

В эти дни в столице республики Марий Эл на дорожках дворца водных видов спорта выступают около 170 пловцов из 22 регионов страны. Самарскую область представляет наш мастер спорта международного класса Ольга Потешкина, которая заявлена на четырех дистанциях.



Самарчанка стартовала на 400-метровке вольным стилем, на которой она является рекордсменкой России (4:53.87). На этот раз результат тольяттинки был чуть скромнее (4:54.58), но и этого оказалось достаточно, чтобы одержать победу. Воспитанница Аллы Журавлевой и Елены Белковой завоевала золотую медаль.