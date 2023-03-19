В Красноярском районе спасатели эвакуировали мужчину, к которому из-за паводка не смогла проехать "скорая"

В пятницу, 17 марта, в деревне Малиновый куст Красноярского района требовалась срочная медицинская помощь 58-летнему мужчине.
Паводковые воды подтопили автодорожный мост, и врачи не смогли добраться к пострадавшему. Для оказания помощи в транспортировке требовалась помощь спасателей.
В 19:00 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области отправились в Красноярский район. Для транспортировки больного спасатели использовали лодку. В 22:18 мужчину передали врачам скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!