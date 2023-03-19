В Красноярском районе спасатели эвакуировали мужчину, к которому из-за паводка не смогла проехать "скорая"

В пятницу, 17 марта, в деревне Малиновый куст Красноярского района требовалась срочная медицинская помощь 58-летнему мужчине.

Паводковые воды подтопили автодорожный мост, и врачи не смогли добраться к пострадавшему. Для оказания помощи в транспортировке требовалась помощь спасателей.

В 19:00 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области отправились в Красноярский район. Для транспортировки больного спасатели использовали лодку. В 22:18 мужчину передали врачам скорой медицинской помощи.