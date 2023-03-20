Дмитрий Богданов: "Мы поддержали грантами уже более 200 социальных проектов СОНКО"

В понедельник, 20 марта, вновь стартует прием заявок на региональный конкурс грантов на реализацию социальных проектов СОНКО. Конкурс возобновлен в 2019 году по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. Уже пятый год подряд самые важные и нужные идеи получат финансовую поддержку региона. Это проекты опытных и совсем молодых организаций, для которых конкурс стал стартовой площадкой и помог раскрыть потенциал своих возможностей.

"Региональный конкурс позволил нам поддержать уже более 200 проектов социально-ориентированных НКО. Мы постоянно наращиваем масштабы этого инструмента поддержки, увеличиваем объем грантового фонда, активно привлекаем дополнительные средства из Фонда президентских грантов. Общий объем финансирования конкурса за четыре года превысил 242 млн рублей. И сегодня мы снова приглашаем некоммерческие организации подавать заявки, представлять свои идеи и воплощать их в жизнь с нашей поддержкой", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2023 году на социально-значимые инициативы некоммерческого сектора выделено более 81 млн рублей. Это позволит поддержать более 50 проектов, направленных на решение конкретных проблем граждан, в том числе из социально-незащищенных категорий населения.

Специалисты министерства экономического развития и инвестиций Самарской области ведут системную работу, обучая, консультируя и сопровождая проекты СОНКО. Это позволяет претендентам на гранты грамотно упаковывать свои проекты и добиваться нужного результата, а региону — расширять объемы поддержки вместе с ростом интереса к конкурсу. В прошлом году на участие было подано 223 заявки — это в 2 раза больше, чем в 2019 году.

Одним из активных участников конкурса и получателем гранта в 2022 году стала Межрегиональная молодежная общественная организация "Инклюзивный ресурсный центр".

"Грантовая поддержка — это уникальная возможность НКО. Каждый регион — это уникальный набор социально-экономических факторов и, конечно, федеральные гранты не всегда понимают специфику. Поэтому так важна поддержка местных властей, которые как никто понимают нужды именно самарских жителей, — отметила Наталья Родина, исполнительный директор ММОО "Инклюзивный ресурсный центр". — Министерство экономического развития Самарской области не только оказывает методическую и консультационную поддержку при реализации гранта, но и проводит семинары по актуальным направлениям. Наш проект "Самарский корпус инклюзивных волонтеров" направлен на подготовку высококвалифицированных волонтеров и мы рады, что его поддержали. Всегда приятно работать на благо родной губернии с такими союзниками и друзьями".

В конкурсе могут принять участие СОНКО, зарегистрированные на территории Самарской области и работающие не менее 6 месяцев. Максимальный размер гранта составит 2 млн рублей, срок реализации проектов — до 18 месяцев.

Для участия приглашаются социально-ориентированные НКО Самарской области, которые активно работают с незащищенными категориями граждан (детьми, молодежью, пенсионерами, людьми с ограниченными возможностями, многодетными семьями, ветеранами и др.), пропагандируют семейные ценности, раскрывают творческий потенциал различных групп населения, создают общественные креативные пространства, занимаются защитой животных, помогают в развитии предпринимательства и способствуют улучшению делового климата.

В рамках конкурса выделено 9 направлений и 32 тематики социальных проектов.

Нововведением 2023 года стало направление "Деятельность в области патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания", которое в том числе, направлено на популяризацию природных и культурно-исторических ценностей родного региона и поддержку краеведческой работы.

При оценке проектов особое внимание традиционно будет уделено идеям, направленным на решение задач национальных проектов: приобщение населения к занятиям физкультурой и спортом, увеличение участников культурно-просветительских и образовательных программ, развитие предпринимательских навыков и лидерских качеств у молодежи, вовлечение населения в волонтерскую деятельность, приобщение жителей к сохранению природы и экологии.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 19 апреля 2023 года на специализированном портале konkursnko.samregion.ru.

Министерством будут организованы как индивидуальные, так и групповые онлайн консультации, график и возможность регистрации на которые доступны на сайте по адресу: economy.samregion.ru/activity/NKO/konkurs_nko/grafik-konsultatsiy-s583/