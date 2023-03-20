Запущено мобильное приложение для путешествий по "Самарской Луке"

Сегодня, в эпоху бурного развития информационных технологий, чтобы побывать практически в любом уголке планеты, совсем не обязательно выходить из дома. Пользователям доступны самые разные мобильные приложения и сервисы, позволяющие посетить виртуальную экскурсию в музей или, например, просто побродить по улицам далеких городов. Можно даже глянуть на морское дно или в жерло действующего вулкана. Самарской области тоже есть чем похвастаться перед другими регионами — это излучина Волги, "Самарская Лука", которую многие исследователи называют колыбелью европейской цивилизации и сакральным местом для многих культур.

Сейчас посетить национальный парк можно буквально в два клика — с помощью разработанного и запущенного специалистами Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода мобильного приложения. Этот сервис для виртуального туризма неспроста имеет в названии приставку "эко" — онлайн-прогулки на природе исключают риски, связанные с загрязнением окружающей среды или причинением вреда уникальной флоре и фауне Самарской Луки. Туристы, даже если они ведут себя очень ответственно и не оставляют следов своего посещения в виде разбросанного мусора или прославляющих самих себя надписей, могут совершенно случайно разрушить хрупкий экологический баланс. Например, наступив на редкое растение или спугнув с насиженного гнезда краснокнижную птицу. "Самарская Лука" — особо охраняемая территория, она находится под защитой ЮНЕСКО.

Выпущенное новокуйбышевскими нефтепереработчиками мобильное приложение позволяет своими глазами увидеть все красоты национального парка не выходя из дома. Оно разработано и запущено в рамках первого этапа экологического проекта "ЭКОтропа63". Сервис доступен на всех популярных мобильных платформах, а главное — абсолютно всем людям, независимо от наличия свободного времени и туристических навыков.

Приложение использует технологии дополненной реальности, оно позволяет визуализировать туристические маршруты, культурные объекты, природные памятники и ареалы обитания редких видов животных, растений и птиц. Пользователи могут не только дистанционно познакомиться с достопримечательностями нацпарка, но и отметить понравившиеся места для посещения — можно сделать фотографию и поставить геометку. Технически приложение представляет из себя интерактивную карту Самарской Луки: специалисты предприятия оцифровали несколько десятков маршрутов на территории более тысячи квадратных километров, которые теперь можно детально рассмотреть с высоты птичьего полета.

Вторым этапом проекта "ЭКОтропа63" станет совместное с национальным парком "Самарская Лука" изучение разработчиками краснокнижных животных, обитающих на территории заповедника. Финансировать научную деятельность будут дочерние предприятия самарской площадки "Роснефти". Ученые уже разрабатывают программу по исследованию редкой хищной птицы — орлана-белохвоста. Данные позволят оценить состояние поголовья пернатых и разработать комплекс мер по сохранению и защите исчезающего вида. Кроме нефтяников и ученых, к проекту привлечены представители научного сообщества, эковолонтеры, студенты-экологи, школьники.

Национальный парк "Самарская Лука" — это уникальная природная территория, место обитания многих исчезающих видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу РФ. Парк ежегодно посещает почти 2,6 миллиона человек, поэтому экологическое воспитание туристов выходит на первый план. Многие предприятия Самарской области уже давно участвуют в сохранении и защите "Самарской Луки", в их числе и Новокуйбышевский НПЗ.

"В 2020 году при поддержке предприятия был открыт информационный эколого-просветительский центр, — рассказали нефтепереработчики. — Экопросвещению призвано способствовать и новое мобильное приложение. Программный продукт нами разработан не случайно — цифровизация уже несколько лет внедряется во всех областях деятельности компании. Цифровые технологии повышают экологическую эффективность и скорость принятия решений по всей производственной цепочке. А теперь позволят и путешествовать по родному краю".