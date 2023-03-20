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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот планирует снизить углеродный след на 11-12 млн тонн, построив 3-й агрегат карбамида

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во Дворце культуры "Тольяттиазот" состоялось заседание круглого стола "Прогнозирование рисков воздействия на окружающую среду в связи с введением в эксплуатацию агрегата карбамида мощностью 2200 тонн/сутки", организатором которого выступило ПАО "ТОАЗ". В обсуждении участвовали представители промышленных предприятий, администрации и Думы г. о. Тольятти, а также общественных и экологических организаций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Технологическое оснащение будущего производства отвечает всем требованиям промышленной и экологической безопасности. На агрегате будут задействованы новейшие системы управления с многоступенчатой защитой от нештатных ситуаций и установки очистки. Так, система пылеулавливания эффективно очищает воздушные потоки башни грануляции при гранулировании карбамида. При этом образуемый при производстве аммиака углекислый газ на новом производстве карбамида будет использован в качестве одного из реагентов. Это позволит снизить углеродный след предприятия и количество допустимых выбросов СО₂ в атмосферу на 11-12 млн тонн в год.

За время возведения агрегата карбамида было проведено 6 раундов исследований по воздействию на окружающую среду, в том числе с участием международных экспертов. На постоянной основе осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, грунта, подземных и сточных вод, а также замеры шума.

Артем Анисимов, глава администрации Комсомольского района г. о. Тольятти:

"Тольяттиазот всегда демонстрирует информационную открытость и готовность к диалогу с общественностью — сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Реализация данного проекта имеет важное значение для всего Тольятти: новое производство — это новые рабочие места, повышение социально-экономического благополучия граждан, увеличение налоговых отчислений. И очень важно, что предприятие уделяет такое внимание экологическим аспектам будущего производства. Это, безусловно, повышает уровень доверия как к производственной деятельности, так и к предприятию в целом".

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